Alessia Herren zeigt erstmals Gesicht ihrer Tochter im Netz

Alessia Herren (22) ist die Mutter einer einjährigen Tochter. Bisher teilte die Influencerin zwar Fotos ihrer Kleinen namens Anisa-Amalia auf ihrem Social-Media-Profil, jedoch verdeckte sie dabei immer das Gesicht ihres Mädchens mit einem Emoji – bis jetzt! Ein aktueller Instagram-Beitrag zeigt das Mama-Tochter-Gespann im süßen Partnerlook beim gemeinsamen Spielen im Freien. Auch wenn Anisa-Amalia ihren Blick Richtung Boden wendet, sind die zarten Gesichtszüge der Einjährigen auf dem Schnappschuss erstmals etwas deutlicher zu erkennen. "Du bist mein", lauten Alessias Worte in der Bildbeschreibung, denen sie ein grünes Herz hinzufügt.

Die Follower der 22-Jährigen freuen sich über den offenen Einblick in ihr Dasein als Mama. Begeisterte Worte wie "Schon so groß" oder "Wie hübsch ihr beide seid" finden sich in zahlreichen Kommentaren unter dem Beitrag. Auch die aufeinander abgestimmten Outfits des Duos stechen den Fans von Willi Herrens (✝45) Tochter sofort ins Auge. "Beide in Grün, sehr schön!", schwärmt ein Nutzer. Ein User hinterlässt sogar eine liebevolle Botschaft in Gedenken an Alessias verstorbenen Vater: "Wie süß und so schön, der Opa wäre so stolz auf euch zwei, fühlt euch gedrückt."

Während ihrer Teilnahme an The Real Life - #nofilter im Jahr 2022 hatten Alessia und ihr Partner Can verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im April 2023 erreichte die Fans der Reality-TV-Bekanntheit dann die frohe Nachricht: Anisa-Amalia hat das Licht der Welt erblickt. Das teilte Alessia ihrer Community mit einem rührenden Beitrag auf der Social-Media-Plattform mit. "Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich! Ich weiß, wie stolz mein Papa auf uns ist! Du bist der allerbeste Opa. Wir lieben dich unendlich viel", schrieb die baldige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin zu einem Schwarz-Weiß-Foto der kleinen Babyhand.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihre Tochter Anisa-Amalia

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia

