Kim Kardashian zeigt stolz ihre schmale Taille in New York

Kim Kardashian (43) ist für ihre sexy Kurven bekannt. Ob auf dem Red Carpet oder privaten Schnappschüssen – die Influencerin präsentiert sich immer in Topform. Vor allem sticht dabei ihre schmale Taille ins Auge. Diese präsentierte die Unternehmerin nun stolz während eines Shoppingtrips mit ihrer Tochter North West (11) und ihrem Hund Sushi in New York, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, beweisen. Ein schwarzes Lounge-Set, das aus einem eng anliegenden Kapuzenpulli mit Reißverschluss und einer dazu passenden Hose besteht, setzt die Körpermitte der 43-Jährigen dabei elegant in Szene.

Als Accessoire wählte Kim eine silberne Schultertasche, die sich elegant an ihre Taille schmiegt. Ein professionelles Make-up und sexy Locken runden ihren Shoppinglook ab. Doch auch Töchterchen North ist mit ihren elf Jahren bereits eine echte Trendsetterin. Im blauen T-Shirt, einer langen Jeans-Shorts und blauen Sneakern steht sie ihrer berühmten Mutter in nichts nach. Ein Cap aus Jeansstoff und zwei verschiedenfarbige Socken in Weiß und Gelb komplettieren den lässigen Look des Mädchens. Auch Hund Sushi schien die Shoppingtour zu gefallen. In den Armen des Promisprösslings bewunderte der Zwergspitz die Straßen von New York.

Mit ihrer Mini-Taille polarisierte Kim zuletzt bei der diesjährigen Met Gala. Auf dem Mega-Event posierte die The Kardashians-Protagonistin in einer silbernen, hautengen Corsage, was ihre Fans sauer aufstoßen ließ. Einige von ihnen spekulierten im Netz sogar darüber, ob sich die Ex von Kanye West (47) für ihren Look Rippen entfernen ließ. Die vierfache Mutter stellte daraufhin in einem Vogue-Interview klar, dass ihre Wespentaille durch die enge Schnürung zustande kam. In dem Outfit musste die Unternehmerin wohl öfter mal nach Luft ringen. Auf die Frage ihrer Stylisten, ob sie gut atmen könne, entgegnete sie schnaufend: "Es ist eine Kunstform, aber es geht."

Anzeige Anzeige

The Hapa Blonde / BACKGRID / ActionPress Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West in Paris, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Kims Look? Ich bin begeistert! Na ja, das Outfit flasht mich nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de