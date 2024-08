66. Geburtstag: So erfolgreich war Madonnas bisheriges Leben

Madonna (66) feiert heute ihren 66. Geburtstag! Im Jahr 1958 in Michigan geboren, wusste die kleine Madonna Louise Ciccone wahrscheinlich noch nicht, was ihr im Laufe ihres Lebens bevorsteht. Heute gilt sie dank erfolgreicher Hits wie "Like a Virgin" oder "Material Girl" als eine der berühmtesten und einflussreichsten Künstlerinnen der Musikbranche. Ihr eigentlicher Wunsch war es, Tänzerin zu werden. Die Tanzausbildung brach sie jedoch ab, um nach New York zu gehen und dort eine große Karriere zu starten. Diese musste zu Beginn allerdings durch Kellnern oder Donuts verkaufen finanziert werden – auch der Verkauf von Nacktaufnahmen verhalf der Songwriterin zu etwas Geld.

Ende der 1970er-Jahre probierte sich Madonna auch als Sängerin aus. Fuß zu fassen, gestaltete sich für die damals 20-Jährige aber zunächst schwer. 1982 landete sie dann aber mit einem Plattenvertrag in der Tasche und ihrer Single "Everybody" ihren ersten großen Hit. Ein Jahr später folgten ihr Debütalbum "Madonna" und kurz darauf der Durchbruch in den Top Ten der internationalen Charts. Mit der Unterstützung von Produzent Nile Rodgers (71), der auch schon Stars wie Michael Jackson (✝50) und David Bowie (✝69) produzierte, veröffentlichte sie ihr Erfolgsalbum "Like a Virgin". Danach folgten der erste Live-Auftritt und die erste Tour. Im Laufe der nächsten Jahre lieferte die Schauspielerin hin und wieder skandalreiche Auftritte. So sang sie einmal auf einem elektrischen Stuhl oder sorgte mit dem berühmten Kuss mit Christina Aguilera (43) und Britney Spears (42) bei den MTV Awards 2003 für Aufsehen.

Doch nicht nur musikalisch erregte Madonna Aufmerksamkeit, sondern auch mit diversen Beziehungen und Ehen. Von 1985 bis 1989 war sie mit dem Filmstar Sean Penn (63) verheiratet. In den 2000er-Jahren gab sie dann dem Filmproduzenten Guy Ritchie (55) das Jawort. Zwei Jahre zuvor erblickte ihre erste Tochter Lourdes Leon (27) das Licht der Welt, die aus einer Romanze mit einem kubanischen Schauspieler hervorgeht. Mit ihrem zweiten Ehemann bekam die "Popular"-Interpretin ein weiteres Kind: Sohnemann Rocco (24). Zudem adoptierte Madonna vier weitere Kinder. In den sozialen Medien macht die Familienmutter immer wieder deutlich, wie nah sie ihren Kids steht. So veröffentlichte sie erst vor wenigen Tagen einen rührenden Beitrag für Rocco, der seinen 24. Geburtstag feierte. "Ich danke Gott dafür, dass es dich gibt. Wir haben schon viele Leben zusammen gelebt. Danke, dass du mich immer wieder gewählt hast. Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit", kommentierte die 66-Jährige eine Bilderreihe bei Instagram.

Getty Images Sängerin Madonna im Jahr 2005 in Portugal

Instagram / madonna Sängerin Madonna und ihr Sohn Rocco

