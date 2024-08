Affären bis Ehen: Diese Liebesbeziehungen führte Ben Affleck

Ben Affleck (52) ist in Sachen Liebesbeziehungen kein Kind von Traurigkeit. Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Ben und Jennifer Lopez (55) lassen sich scheiden! Für J.Lo ist es bereits die vierte gescheiterte Ehe – und für Ben? Der "Deep Water"-Darsteller blickt auf eine turbulente Dating-Historie zurück, wie Us Weekly berichtet. Angefangen mit seiner Jugendliebe Cheyenne Rothman. Die beiden lernten sich in einem Sommercamp kennen und führten über sieben Jahre lang eine On-off-Beziehung, die 1997 endgültig ein Ende fand. Im selben Jahr lernte Ben Gwyneth Paltrow (51) bei einer Abendveranstaltung von Harvey Weinstein (72) kennen und auch lieben. Nach einer kurzen Trennung 1999 gingen sie ein Jahr später schließlich getrennte Wege.

Bei den Dreharbeiten zu "Pearl Harbor" und "Daredevil" lernte Ben Jennifer Garner (52) kennen. Offenbar funkte es wenig später zwischen den Schauspielern, denn im Jahr 2004 bestätigten sie offiziell ihre Beziehung. Ein Jahr später folgte auch schon der Heiratsantrag und die Hochzeit auf den Turks- und Caicosinseln. Das Liebesglück perfekt machten dann die drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12). Nach zehn Ehejahren trennte sich das vermeintliche Liebespaar dann allerdings und ließ sich 2018 scheiden. Der New York Times offenbarte Ben im Februar 2020, dass er die Scheidung von Jennifer "am meisten bereue".

Nach Bens gescheiterter Ehe mit Jennifer behaupteten böse Zungen, dass der Schauspieler die Mutter seiner drei Kinder mit der TV-Produzentin Lindsay Shookus (44) betrogen haben soll. Demnach sollen sich der dreifache Vater und die TV-Bekanntheit bereits 2014 mehrfach getroffen haben. "Sie schliefen miteinander, schickten einander süße SMS und trafen sich, wann immer sie konnten", berichtete damals eine Quelle gegenüber Us Weekly. Ihre Liebe machten sie drei Jahre später offiziell. Die Beziehung schien sehr ernst zu sein – immerhin zogen die beiden 2017 in eine gemeinsame Wohnung. Zwei Jahre später trennten sich Ben und Lindsay dann aber doch wieder.

Nach Lindsay folgte eine kurze Romanze mit dem Playboy-Model Shauna Sexton. Was Ernstes war das aber offenbar nicht – nach zwei Monaten endete die Liebelei nämlich wieder. Nach Shauna war Ana de Armas (36) die Frau an Bens Seite. Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten zu "Deep Water" kennen und heizten die Liebesgerüchte im März 2020 an, als sie bei einem gemeinsamen Urlaub in Kuba knutschend gesichtet wurden. Lange hielt die Beziehung aber nicht an. Nicht einmal ein Jahr später gingen die Schauspieler wieder getrennte Wege.

Auch Bens letzte Beziehung war wohl zum Scheitern verurteilt. J.Lo und der "Gone Girl"-Schauspieler lernten sich schon vor über zehn Jahren am Set des Films "Liebe mit Risiko – Gigli" kennen. Es folgte die erste Verlobung Ende 2002, die zwei Jahre später wieder aufgelöst wurde. Nach rund 17 Jahren ließen Ben und J.Lo ihre Liebe dann wieder aufleben, verlobten sich erneut, heirateten 2022 und lebten einige Jahre als Patchworkfamilie, bis nun schlussendlich die Scheidungspapiere eingereicht wurden.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

Ben Affleck und Lindsay Shookus, 2018

Rachpoot/MEGA Ben Affleck und Ana de Armas

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Hollywoodstars

