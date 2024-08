Facelift nicht verheilt: Katie Price kann kaum etwas sehen

Katie Price (46) ließ für rund 11.700 Euro ein Facelift durchführen. Mit den Nebenwirkungen kämpft das einstige It-Girl derzeit immer noch. In einem Livestream auf TikTok wollte sie ihren Fans zeigen, wie das Ergebnis ihres Eingriffs derzeit aussieht. Dabei erzählt sie auch von den Wehwehchen, mit denen sie zu kämpfen hat, als sie den Namen eines Users vom Bildschirm ablesen wollte: "Hi Sam. Ist das Sam? Wisst ihr was, meine Augen sind immer noch ein bisschen verschwommen von der Operation." Zur Demonstration fährt sie mit dem Finger unter ihrem Auge entlang und erklärt, dass ihre Augen noch ein wenig wund seien.

Abgesehen von den Problemen mit ihrer Sehkraft, verheile das Facelifting aber bestens, betont Katie. Sie habe darauf bestanden, dass die OP schmerzfrei gewesen sei und ihr Chirurg das sehr gut umgesetzt habe. Ihre Brust-OPs seien viel schlimmer gewesen. Die Euphorie der 46-Jährigen scheint derweil aber nicht unbedingt auf ihre Fans überzuspringen. Nachdem sie das Ergebnis zum ersten Mal enthüllt hatte, drückte ihre Community vor allem Sorge aus. "Katie, hör auf mit dieser Besessenheit mit Facelifts! Du brauchst das nicht! Sei glücklich mit dir selbst!", mahnte ein User auf Instagram. Und weitere schlossen sich an: "Es ist eine Schande, wie sie sich selbst zurichtet!"

Aber nicht nur Katies Fans sind wenig begeistert von ihrer erneuten OP. Auch ihre Kinder Princess (17) und Junior (19) sowie ihr Ex-Mann Peter Andre (51) sollen deswegen beschämt und besorgt sein. "Princess macht sich große Sorgen über die vielen Schönheitsoperationen ihrer Mutter und denkt, dass Katie sich mit Leuten umgibt, die ihr nicht die Wahrheit sagen", erklärte ein Insider gegenüber Closer und führte weiter aus: "Stattdessen geben sie ihr grünes Licht, weiterzumachen." Ihrem Bruder hingegen sei der Wahn nach Beauty-OPs in erster Linie peinlich. Ihm gefalle auch das Ergebnis nicht: "Junior ist peinlich berührt – er hat gesagt, dass Katie verrückt ist und ernsthafte Hilfe braucht."

Katie Price, TV-Bekanntheit

Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

