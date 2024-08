Fettabsaugung und Co.: So blieb Max Kruse früher in Form

Max Kruse (36) hat bereits eine lange Karriere als Profi-Sportler hinter sich. Im Laufe der vergangenen Jahre spielte der Fußballer für fast zehn verschiedene Vereine und sogar die deutsche Nationalmannschaft. Allerdings war das Leben als Sportler nicht ganz einfach für ihn – besonders wenn es um das Thema Gewicht ging. Wie er in einer aktuellen Folge seines Podcasts "Flatterball" verrät, müssen Fußballer ein bestimmtes Idealgewicht halten, um den Medizincheck vor den Spielen zu bestehen. Dafür griff Max auf eine unerwartete Methode zurück. "Ich habe früher auch mal Fettabsaugung und so gemacht", erzählt er. Er erinnert sich außerdem an seine Zeit beim türkischen Team Fenerbahçe Istanbul zurück und offenbart: "Am Spieltag musste ich eine Fettmessung machen. Da habe ich einen Tag vorher gehungert, 24 Stunden, damit ich auf das Gewicht komme, was vorgegeben wurde."

Auch heute kämpft er noch mit seinem Gewicht. Tatsächlich bewegt sich Max kurz unter der 100-Kilo-Grenze, wie er weiter verrät. Deshalb möchte er sich erneut Abhilfe schaffen – allerdings diesmal nicht mit der Fettabsaugung. "Das Beste im Moment ist die Fettweg-Spritze. Mein Arzt hat gesagt, er hat viele Patienten, die das gemacht haben. Und es ist wirklich gut", beteuert er gegenüber seinem Podcast-Kollegen Martin Harnik. Statt die medizinischen Eingriffe über sich ergehen zu lassen, könnte er auch auf seine Ernährung achten, schlägt der Kollege vor. Doch davon scheint Max nicht viel zu halten. "Das ist aber auch der umständliche Weg. Wenn diese Spritze funktioniert, warum dann nicht einfach so?", schließt er das Thema.

Aktuell konzentriert er sich aber erst mal auf etwas anderes: Max ist dieses Jahr nämlich bei der neuen Staffel von Promi Big Brother dabei. Wie er in der gleichen Podcast-Episode erzählt, sei es für ihn lange ein Traum gewesen, dort mitzumachen. Er möchte "seine Grenzen kennenlernen", wobei er vor allem das rationierte Essen meint. "Ich mache da auch mit, um zu sehen, wie weit man mich mit diesem Essen triggern kann und wann der Punkt kommt, an dem es bei mir umschlägt und ich dann nicht mehr so gut gelaunt bin und die Krise kriege", sinniert er.

Getty Images Max Kruse im Februar 2022

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

