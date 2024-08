"Traum erfüllt": Darum wollte Max Kruse so gern zu Promi-BB

Die ersten drei Kandidaten für die neue Promi Big Brother-Staffel stehen bereits fest. Mit dabei ist der Fußballer Max Kruse (36), der es kaum noch abwarten kann, in den Container zu ziehen. In seinem Podcast "Flatterball" verrät der ehemalige Nationalspieler: "Mein Traum hat sich erfüllt!" Dabei erklärt er den Grund für seine Teilnahme: "Ich will selber meine Grenze kennenlernen." Außerdem sei für ihn das rationierte Essen eine spannende Herausforderung, wie er offenbart: "Ich mache da auch mit, um zu sehen, wie weit man mich mit diesem Essen triggern kann und wann der Punkt kommt, an dem es bei mir umschlägt und ich dann nicht mehr so gut gelaunt bin und die Krise kriege."

Die Geldsumme, die man am Ende gewinnt, sei für den 36-Jährigen kein ausschlaggebender Punkt für seine Teilnahme. "Mir ging es in erster Linie nicht ums Geld. Deswegen habe ich einfach auch nicht großartig da noch rumverhandelt", erklärt Max und führt fort: "Die haben mir einen Preis gesagt und ich habe gesagt, dass ich damit voll und ganz leben kann." Doch erst mal muss der Mann von Dilara Kruse die Zeit in der Show überstehen, in der er sich komplett ungefiltert zeigen möchte: "Für mich ändert sich ja nichts. Ich gehe da jetzt nicht rein, um der Welt zu zeigen, dass ich eigentlich jemand ganz anderes bin."

Für Max ist die "Promi Big Brother"-Welt nicht komplett neu. Seine Frau Dilara wohnte bereits vergangene Staffel im berühmten Container. Damals gab es sogar eine Überraschung: Max durfte für seine Frau und die anderen WG-Bewohner im hauseigenen Penny-Markt einkaufen. Innerhalb von 90 Sekunden konnte er für die Bewohner Lebensmittel im Wert von 20 Euro aussuchen. Das ermöglichte es ihm, einen kurzen Moment lang Showluft zu schnuppern – jetzt folgt endlich die eigene Teilnahme am Big Brother-Experiment.

Getty Images Max Kruse, Fußballer

Instagram / max.kruse10 Max und Dilara Kruse im Juni 2024

