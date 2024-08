Lässiger Look: Adam Sandler strahlt neben Ehefrau Jackie

Adam Sandler (57) ist an einem Punkt in seiner Karriere angekommen, an dem er sich nicht verstellen muss. Bei der feierlichen Premiere seines neuen Stand-up-Specials "Adam Sandler: Love You" posiert er gemeinsam mit seiner Ehefrau Jackie (49) auf dem roten Teppich. Sein Outfit wirkt allerdings eher wie ein gemütlicher Freizeitlook: Der Comedystar trägt ein hellgelbes Polohemd, auf das kleine Krokodile aufgedruckt sind, eine rote Jogginghose und bunte Sneaker. Seine Begleitung hat sich deutlich mehr herausgeputzt. Zu einem schicken schwarzen Kleid kombiniert die Schauspielerin Ballerinas mit Leopardenmuster.

Jackie und Adam sind seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Im Juni 2023 feierten die beiden ein besonderes Jubiläum und zu diesem Anlass widmete der Familienvater seiner Liebsten rührende Worte auf Instagram. "Alles Gute zum 20. Hochzeitstag, meine süße Jackie! Dein 'Ja, ich will' war das beste Geschenk meines Lebens", schrieb der Hollywoodstar zu einem Foto ihrer Feier und fügte hinzu: "Mein Herz gehört dir seit der ersten Sekunde, in der ich dich gesehen habe und ich liebe und schätze deine hingebungsvolle Seele jeden Tag mehr und mehr."

Mit seiner Mode sorgt der "Kindsköpfe"-Darsteller immer wieder für Aufsehen. Er wurde sogar schon als Fashion-Ikone der Generation Z betitelt. Zu Gast in der "Jennifer Hudson Show" verriet der 57-Jährige kürzlich, dass eine Freundin seiner Tochter an ihrer Schule einen "Adam Sandler Tag" feierte, an dem sich alle Schüler wie ihr berühmtes Vorbild stylten. Er selbst könne den Trend nicht verstehen. Er trage meistens einfach das, was er gerade in seinem Koffer findet. "Jeden Tag tut es mir leid, wie ich mich anziehe", witzelte der Filmproduzent.

Anzeige Anzeige

Instagram Adam Sandler und seine Frau Jackie bei ihrer Hochzeit im Jahr 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Gefällt euch Jackie und Adams Auftritt? Ja, sie sind ein süßes Paar! Na ja. Adam hätte sich ein bisschen schicker machen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de