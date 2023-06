20 Jahre Ehe: So süß gratuliert Adam Sandler seiner Jackie!

Hach, wie romantisch! Der Schauspieler Adam Sandler (56) ist für seine kunterbunten Komödien bekannt. Dass in dem Spaßvogel aber auch eine andere Seite schlummert, zeigt er nun auf rührende Art und Weise. Seit mittlerweile 20 Jahren ist er mit seiner Frau Jackie Sandler verheiratet. Und wie er über die Partnerin an seiner Seite denkt, möchte er zu diesem besonderen Anlass die ganze Welt wissen lassen: So süß gratuliert Adam seiner Frau zum runden Hochzeitstag!

Auf Instagram teilt der Schauspieler ein Foto aus dem Jahr 2003, das die beiden bei ihrer Hochzeitsfeier zeigt. Darunter schreibt Adam: "Alles Gute zum 20. Jubiläum, meine süße Jackie! Dein ’Ja, ich will’ war das beste Geschenk meines Lebens." Dass es sich zwischen den beiden offenbar um Liebe auf den ersten Blick gehandelt hatte, macht er deutlich: "Mein Herz gehört dir seit der ersten Sekunde, in der ich dich gesehen habe und ich liebe und schätze deine hingebungsvolle Seele jeden Tag mehr und mehr."

Nachdem er selbst bereits vor einiger Zeit sein großes Liebesglück gefunden hat, wünscht sich Adam dieses auch für seine geschätzte Kollegin Jennifer Aniston (54). Kürzlich verriet er, wie der perfekte Partner an der Seite seines "Murder Mystery"-Co-Stars sein soll: "Er sollte ein gutes Herz haben, lustig und leicht sein. Ein gewisses Maß an Weichheit tut auch nicht weh."

Anzeige

Instagram Adam Sandler und seine Frau Jackie bei ihrer Hochzeit im Jahr 2003

Anzeige

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Adam Sandler und Jennifer Aniston im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de