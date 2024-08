Nach Scheidung: Ist Drake an Jennifer Lopez interessiert?

Jennifer Lopez (55) beendete am Dienstag die Spekulationen um ihre Ehe. Bei einem Gericht in Los Angeles reichte die Sängerin offiziell die Scheidung von ihrem Ehemann Ben Affleck (52) ein. Nun berichtet eine Quelle gegenüber InTouch, dass ein anderer berühmter Mann Interesse an ihr haben soll. Demnach stehe ein Rapper in den Startlöchern. "Natürlich wird Drake (37) nichts mit ihr anfangen, solange sie noch verheiratet ist. Diese Grenze würde er nie überschreiten. Aber sobald die Dinge mit Ben offiziell erledigt sind, wird er bereit sein, ihr eine schöne Zeit zu bereiten", ist sich der Insider sicher.

2017 flirteten die beiden schon einmal miteinander, allerdings gingen sie nie eine ernste Beziehung ein. Der Informant plaudert im Gespräch mit der Zeitschrift aus: "Drake hatte schon immer einen großen Crush auf Jennifer und er sagt, dass das, was sie vor all den Jahren geteilt haben, unglaublich war." Aus seinem Interesse soll der Musiker keinen Hehl machen. Über die Jahre habe er gemeinsamen Bekannten gegenüber immer wieder Andeutungen gemacht, dass er für ein Liebes-Comeback mit der "Let's Get Loud"-Interpretin offen sei.

Die Neuigkeit der Scheidung verbreitet sich seit der Bekanntgabe wie ein Lauffeuer. Allerdings waren die Fans der Hollywoodstars kaum schockiert, denn die Ehekrise von Ben und J.Lo sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Ein Detail aus den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, war allerdings doch eine Überraschung. Der "Justice League"-Darsteller und seine Ehefrau haben keinen Ehevertrag, was bedeutet, dass alle Einnahmen aus der Zeit, in der sie verheiratet waren, als Gemeinschaftseigentum gelten.

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Glaubt ihr, dass Jennifer und Drake wieder anbandeln werden? Ja, sie könnten gut zusammenpassen. Nee. Ich glaube, darauf hat J.Lo keine Lust. Ergebnis anzeigen



