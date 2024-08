Platz eins gesichert? Er ist der Dschungel-Favorit der Fans

Eine Dschungel-Legende scheint seinen Vorsprung weiter auszubauen. Es ist Tag sechs im Allstars-Dschungelcamp und die Luft wird immer dünner für die Stars. Aber wen wollen die Fans am liebsten auf dem Thron sehen? Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 21. August, 17:23 Uhr] hat ergeben, dass vor allem einer die Fanherzen erobert hat: Gigi Birofio (25)! Von rund 1.198 abgegebenen Stimmen gehen 386 (32,2 Prozent) an den Realitystar. Von den zwölf verbliebenen Kandidaten ist er somit Spitzenreiter. Da die Zuschauer diesmal aber keine Macht über Weiterkommen und Rausfliegen haben, muss Gigi sich auf die Sympathien seiner Mitcamper verlassen. Und die Konkurrenz schläft nicht: Dicht hinter ihm reihen sich Eric Stehfest (35) mit 169 Stimmen (14,1 Prozent) auf Platz zwei und Elena Miras (32) mit 153 Stimmen (12,8 Prozent) auf Platz drei ein.

Ein wenig düsterer ist die Prognose für Georgina Fleur (34), Mola Adebisi (51) und Winfried Glatzeder (79). Sie belegen nämlich die hinteren Ränge. Georgina landet mit 22 Stimmen (1,8 Prozent) auf dem zehnten Platz und Camp-Senior Winfried mit nur zwei Stimmen weniger auf dem elften. Aktuell bildet er zusammen mit Mola das Schlusslicht. Und dabei hält der Schauspieler sich mit seinen fast 80 Jahren wacker im Busch von Südafrika. Gegenüber Bild verriet er, dass er sich trotz einer Leistenhernie in den Dschungel wagte: "Wegen einer Leistenhernie habe ich zwei Plastiknetze im Bauch, damit die Gedärme nicht raushängen." Dennoch wolle er sich diesmal anders präsentieren und vor allem die Ruhe bewahren.

Die erste Allstars-Staffel des Dschungelcamps geht in diesem Jahr anlässlich des 20. Jubiläums von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an den Start. Und einige der ehemaligen Kandidaten scheinen sich im Vergleich zu ihrem letzten Auftritt um 180 Grad gedreht zu haben. Allen voran Sarah Knappik (37): Während die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin in ihrer Staffel 2011 in die Position der Camp-Zicke rutschte, können ihre jetzigen Camp-Kollegen sie sehr gut leiden. "Aber wenn ich heute deine persönliche Entwicklung betrachte, muss ich sagen, du bist so ein bodenständiger Mensch geworden. [...] Du hast so ein gutes Herz und du tust mir als Mensch einfach gut", geriet unter anderem Kader Loth (51) im Camp richtig ins Schwärmen.

Luigi Birofio, Kandidat im Allstars-Dschungelcamp 2024

Sarah Knappik, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

