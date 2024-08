"Sterbe nicht": Rod Stewart beruhigt seine Fans nach Absagen

Rod Stewart (79) musste in den vergangenen Wochen drei Konzerte aufgrund einer Covid-Infektion absagen und sich stattdessen erholen. Unmittelbar davor scherzte der Sänger in einem Gespräch mit The Sun, dass seine "Tage gezählt seien". Die Aussage und die ausgefallenen Auftritte brachten seine Fans in Sorge. Doch jetzt können die Fans des Musikers wieder aufatmen. "Es scheint, als sei ich in diesem Interview grob missverstanden worden", erklärt er gegenüber dem Newsportal und führt fort: "Sind die Tage nicht für jeden gezählt? Ich erfreue mich guter Gesundheit und genieße das Leben in vollen Zügen. Ich sterbe nicht, soweit ich weiß."

Der "Maggie May"-Interpret verrät im weiteren Verlauf des Interviews außerdem, dass es ihm sogar "besser als je zuvor" gehe. "Tatsächlich trainiere ich ernsthaft, um zu versuchen, die 100 Meter in 18 Sekunden zu laufen, was meiner Meinung nach der Weltrekord für einen 79-Jährigen ist", berichtet Rod stolz. Um sein Ziel zu erreichen, gehe er "drei- bis viermal pro Woche auf den Fußballplatz, ins Fitnessstudio oder ins Schwimmbad". Dabei ziehe er sein Trainingsprogramm seit über 37 Jahren mit dem gleichen Trainer durch.

Rod gehört zu den erfolgreichsten Musikern Großbritanniens. Im Laufe seiner Karriere hat der 79-Jährige bereits mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft und prägt schon jahrzehntelang die Rock- und Pop-Branche. Seit 1962 begeistert er seine Fans auf der ganzen Welt mit seiner Musik. Zu seinen bekanntesten Hits zählen "Maggie May", "Forever Young" oder "I Don't Want To Talk About It".

Getty Images Rod Stewart, Rock- und Pop-Sänger.

Getty Images Rod Stewart, Musiker

