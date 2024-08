Wegen TV-Rückkehr: Dieter Bohlen holt gegen Stefan Raab aus

Dieter Bohlen (70) ist aus der Welt von RTL nicht mehr wegzudenken – und darf demnächst jemanden bei seinem Haussender begrüßen, auf den er normalerweise wohl gerne verzichtet hätte: Stefan Raab (57). Der Entertainer kehrt am 14. September ins Fernsehen zurück und soll neben seinem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) eine neue Show für den Sender konzipiert haben. Damit werden die beiden Männer, die sich in der Vergangenheit immer wieder ein paar Seitenhiebe verpasst hatten, Kollegen. Aber was sagt der Pop-Titan dazu? "In seiner ersten Sendung kriegt er ordentlich auf die Fresse, das ist doch geil!", stichelt er im Gespräch mit Bild und ergänzt: "Ich habe Stefan seit 30 Jahren gesagt, er soll zu RTL kommen, und jetzt ist er endlich meinem Rat gefolgt."

Dieter führt weiter aus, die Beziehung zu Stefan sei immer "eine Achterbahn" gewesen – jedoch wird trotzdem deutlich, dass sich die beiden TV-Bekanntheiten gegenseitig respektieren. "Mal feiern wir uns gegenseitig, mal gibt es wieder einen kleinen Schlagabtausch", erklärt der 70-Jährige. Und auch wenn er sich eine kleine Spitze nicht verkneifen kann, schließt er es nicht aus, sich vielleicht irgendwann mit dem TV Total-Star zusammenzutun. "Wir sind musikalisch zwar völlig unterschiedlich – ich mache erfolgreiche Popmusik, und er geht oft in eine andere Richtung – aber das heißt nicht, dass wir nicht zusammenarbeiten könnten", betont die DSDS-Legende.

Die Neuigkeiten über Stefans Rückkehr erreichten Fans vor wenigen Monaten. Nachdem er 2001 und 2007 zwei Kämpfe gegen Profi-Boxerin Regina verloren hatte, forderte er sie im vergangenen April zu einem dritten heraus. Wider Erwarten wurde kurze Zeit später jedoch bekannt, dass das Duell nicht bei Stefans einstigem Haussender ProSieben ausgestrahlt wird, sondern bei RTL. "Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauer:innen und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten", erläuterte die RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek in einer Pressemitteilung.

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich bei ihrem Boxkampf in Köln 2007

