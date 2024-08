Wer ist der aktuelle Fan-Favorit im Allstars-Dschungelcamp?

Der sechste Tag im Allstars-Dschungelcamp bricht an. Bislang musste nur David Ortega (38) den Busch Südafrikas verlassen. Damit sind noch zwölf Stars und Sternchen im Rennen um die begehrte Dschungelkrone. Heiß auf den Sieg sind unter anderem Danni Büchner (46), Hanka Rackwitz (55) und Kader Loth (51) sowie Sarah Knappik (37), Winfried Glatzeder (79) und Mola Adebisi (51). Aber auch Eric Stehfest (35), Thorsten Legat (55) und Gigi Birofio (25) sind entschlossen, den Thron an sich zu reißen.

Giulia Siegel (49), Georgina Fleur (34) und Nachzüglerin Elena Miras (32) polarisieren bislang am meisten im Urwald. Vor allem Erstere machte sich zuletzt wenig Freunde im Camp. Immer wieder bekam sich das Model mit ihren Mistreitern in die Haare. Nachdem es zu Spannungen mit Danni gekommen war, legte Giulia direkt mal nach: Die erste Schatzsuche endete im Fiasko, da die Gruppe die am Ende gestellte Rechenaufgabe falsch gelöst hatte. Die 49-Jährige hatte auf Nummer sicher gehen wollen und die Aufgabe vorab mit einem Stock auf dem Boden nachrechnen: "Das ist reine Dummheit und Gruppenzwang gewesen." Ob sie sich damit ins Aus geschossen hat? Immerhin müssen die Promis in der Legenden-Staffel teilweise selbst entscheiden, wer das Camp verlassen muss...

Ganz anders sieht es hingegen für TV-Casanova Gigi aus – bereits zum dritten Mal in Folge wurde der 25-Jährige von den Zuschauern zum absoluten Liebling im Legenden-Dschungelcamp gewählt. Aus der jüngsten Promiflash-Umfrage [Stand: Stand 20. August, 17:20 Uhr] ging hervor, dass der Realitystar ganze 465 von 1.317 Stimmen erhalten hat – das entspricht 35,5 Prozent des gesamten Votings. Ob er auch weiterhin seinen Titel verteidigen kann? Stimmt jetzt unten für euren persönlichen Favoriten ab!

