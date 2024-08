Für die Swifties in Wien: Chris Martin covert Taylor Swift

Vor etwa zwei Wochen mussten alle geplanten Konzerte von Taylor Swift (34) in Wien aufgrund einer Terrorwarnung gecancelt werden. Die Fans des Popstars waren am Boden zerstört, allerdings spendet ihnen ein anderer Sänger Trost. Chris Martin (47) steht nun mit seiner Band Coldplay im Ernst-Happel-Stadion auf der Bühne. Wie ein Video auf X zeigt, performt der Sänger dabei ein Cover von "Love Story". Bei der Nummer unterstützt ihn die Musikerin Maggie Rogers, die momentan mit den Briten durch Europa tourt. Vor dem Song bittet der Frontmann das Publikum scherzhaft: "Wenn wir nicht gut sind, postet bitte nichts im Internet. Ich möchte Taylor nicht verärgern."

Kommentare im Netz zeigen, dass sich der Sänger darüber keine Sorgen machen muss. "Ich habe Chris Martin immer geliebt, aber ich kann nicht glauben, dass er Taylor einen Song widmet. Das bringt mich zum Weinen, ich hoffe so sehr, dass sie das sieht", schreibt ein User zu dem Clip. Ein anderer Fan schwärmt: "Das ist so süß von ihm und Maggie klingt unglaublich!"

In den vergangenen Tagen musste sich Taylor viel Kritik anhören, da sie sich zu der Konzertabsage nicht öffentlich geäußert hatte. Allerdings brach die Musikerin nach ihrer finalen Show in London ihr Schweigen. "Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Ich werde mich nicht öffentlich zu etwas äußern, von dem ich glaube, dass es diejenigen provozieren könnte, die den Fans schaden wollen", stellte sie auf Instagram klar. Sie sei untröstlich über die verpassten Auftritte, doch die Sicherheit aller Konzertbesucher stehe für sie immer an erster Stelle.

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

