Hier strahlten Ben Affleck und J.Lo zum letzten Mal zusammen

Im Februar war bei Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) wohl noch alles in Ordnung! Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass die Musikerin die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht hat. Für viele kam das nicht überraschend, zumal sich die beiden in den vergangenen Monaten nicht oft zusammen gezeigt haben. Das letzte Mal, dass sich das Paar als eine Einheit bei einer Veranstaltung zeigte, war im Februar dieses Jahres bei der Premiere von J.Los Film "This Is Me… Now: A Love Story". Auf dem roten Teppich strahlten die beiden in die Kameras und warfen einander verliebte Blicke zu. Auch ein paar Kussfotos sind an dem Abend entstanden. Bei den Zweien scheint es zu dem Zeitpunkt also noch nicht gekriselt zu haben.

Danach besuchten die zwei Mitte März noch ein Basketballspiel der Los Angeles Lakers zusammen – doch da waren sie wohl schon nicht mehr allzu glücklich miteinander. So sieht es zumindest auf den Fotos des Matches aus: In der ersten Reihe sitzend, schauten sie sich mit bedrückten Gesichtern das Spiel an. Zwar legte Jennifer ihr Bein über Bens Knie, dennoch wirkten beide eher mürrisch. Einen Monat später sollen sich die zwei dann getrennt haben: Wie aus den Scheidungsdokumenten, die TMZ vorliegen, hervorgeht, gab die "Ain't Your Mama"-Interpretin den 26. April als Tag der Trennung an.

Dem Antrag zufolge sind Jen und Ben also bereits eine ganze Weile kein Paar mehr. Warum nahm sich die 55-Jährige also so viel Zeit mit der Einreichung der Scheidung? Die vergangenen Monate soll sie noch versucht haben, die Ehe zu retten. Doch ihr Mann habe kein Interesse gezeigt. Als Seitenhieb habe sie deshalb den 20. August – das zweite Jubiläum ihrer großen Hochzeitsfeier – als Datum ausgewählt. "Jennifer sagte, sie sei es leid, von Ben gedemütigt zu werden, und wollte ihm mit dem Datum einen Stich versetzen", sagte der Insider gegenüber Daily Mail. Das habe aber nicht den gewünschten Effekt bei ihrem Ex gehabt: "Das hat ihn nicht berührt. Er ist schon lange fertig mit der Ehe und tief in ihrem Inneren weiß sie das. Er ließ ihr diese Möglichkeit, damit sie nicht wie die Böse dasteht." Ben und J.Lo hatten 2021 nach 20 Jahren wieder zueinandergefunden und im Jahr darauf geheiratet.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im März 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

