Justin Timberlake verzichtet wegen Festnahme nun auf Alkohol

Es scheint, als habe Justin Timberlakes (43) Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer vergangenen Juni dafür gesorgt, dass er einiges in seinem Leben ändern möchte. Laut In Touch habe der Sänger eingesehen, sich "einige schlechte Angewohnheiten" angeeignet zu haben, die er nun "weit zurückschrauben muss" – wie beispielsweise seinen Alkoholkonsum. "Er trinkt gelegentlich ein Glas Wein zum Abendessen oder zu besonderen Anlässen, aber im Großen und Ganzen hat er sich einem sehr gesunden Leben verschrieben", offenbart ein Insider und fügt hinzu, Justin empfinde dies als "sehr langweilig".

Neben dem Alkohol soll der "Cry Me a River"-Interpret zudem kürzlich mit einer Vape erwischt worden sein. Da diese jedoch negative Auswirkungen auf Justins Lunge und somit auf seine Musikkarriere haben könnte, habe er seiner Gattin Jessica Biel (42) versprochen, auch dieses Laster aufzugeben. Das alles falle ihm aber nicht leicht. "Wie jeder weiß, kann das eine große Umstellungsphase sein. Aber er hat seiner Frau versprochen, sich zu bessern, und er hält sich daran, egal wie hart es wird", führt die Quelle weiter aus.

Es gebe jedoch etwas, was dem einstigen NSYNC-Mitglied dabei helfe, Dampf abzulassen: Laut dem Informanten gebe er sein Bestes, "um im Fitnessstudio zu schwitzen, wenn er sich unruhig fühlt". Und das zeigt Justin auch auf Instagram. Dort teilte er nämlich vor Kurzem ein Video seines Trainingsprogramms. In diesem zog sich der "Mirrors"-Sänger an zwei Ringen hoch, während er auf seinen Beinen einen Medizinball balancierte.

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake, Musiker

