Marie Reim ist bei ihrer Musik "nicht beratungsresistent"

Marie Reim (24) machte sich unabhängig von ihrer berühmten Mutter Michelle (52) und ihrem ebenso gefeierten Vater Matthias Reim (66) in der deutschen Musikbranche einen Namen. Besonders interessant hierbei ist, dass sich Marie dafür entschied, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht den bekannten Stil ihrer Eltern nachzuahmen. In Bezug auf professionelle Kritik aus dem Elternhaus hat die Sängerin ein offenes Ohr – zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Im Gespräch mit "Meine Schlagerwelt" beschrieb sie: "Ich bin nicht beratungsresistent und ich liebe ehrliche Kritik. [...] Nur, es gibt da irgendwo so eine Grenze."

Die Songs der "Warum bist du so dumm?"-Interpretin heben sich insbesondere durch die wohlüberlegte Wortwahl von anderen Künstlern ab. Einige Tipps und Tricks von Mama oder Papa möchte die 24-Jährige an der Stelle eher nicht hören – denn da würde es nicht mehr nach ihr klingen! Marie betonte in diesem Kontext: "Wenn ich den Vorschlag annehme und den Text umschreibe, dann klingt es nach einem Michelle-Song oder nach einem Matthias-Song und nicht nach einem Marie-Song." So könne sich die Musikerin selbst treu bleiben und ihre Individualität beibehalten.

Im Liebesleben des Schlagerstars könnte es aktuell ebenfalls nicht besser laufen: Sie ist nämlich glücklich vergeben an ihren neuen Freund Aleks. Im Interview mit Bild plauderte sie sogar ganz offen aus, wie sie ihren Schatz kennengelernt hat: Alles begann auf der Geburtstagsparty eines Freundes, bis schließlich eine Date-Einladung auf Instagram folgte! Davon schwärmte sie in den höchsten Tönen: "Ich habe noch nie auf einem ersten Date so viel gelacht, es passte einfach zwischen uns."

Getty Images Michelle mit ihrer Tochter Marie Reim, 2018

Instagram / mariereim_official Schlagersängerin Marie Reim mit ihrem Freund Aleks

