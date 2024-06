Ein Jahr nach Krebsdiagnose: Amy Dowden zurück auf Bühne!

Im Mai 2023 veröffentlichte Amy Dowden (33) ihre Brustkrebsdiagnose. Die Profitänzerin befand sich im dritten Stadium der Krankheit. Doch vor wenigen Tagen die erfreuliche Nachricht: Sie kehrt auf das "Strictly Come Dancing"-Tanzparkett zurück, wie Wales Online berichtet. Der Auftritt ist für Amy ein sehr emotionaler Moment, sie bricht in Tränen aus, als es am Sonntagabend endlich so weit ist. Eine mutige Rückkehr nach einem Jahr – das Publikum applaudiert ohne Ende, als sie die Bühne betritt. Ein Mitglied aus dem Publikum erzählt stolz gegenüber dem Magazin: "Es war inspirierend zu sehen, wie Amy auf die Tanzfläche zurückkehrte und solch kraftvolle und emotionale Tänze aufführte."

Vor einer Woche verkündete die 33-Jährige ihr Comeback auf dem Tanzparkett. Mit einem emotionalen Reel auf Instagram teilte sie die tolle Nachricht: "Ich bin so glücklich und dankbar, wieder dabei zu sein – mein Herz ist so glücklich [...] Ich kann es kaum erwarten, wieder das zu tun, was ich am meisten auf der Welt liebe: Tanzen! Ich fühle mich gesegnet und bin aufgeregter als je zuvor."

Amy ist die erste walisische Profitänzerin, die an der BBC-One-Fernsehsendung "Strictly Come Dancing" teilnimmt – ihr Show-Debüt hatte sie im Jahr 2017 gefeiert. Zwei Jahre später schaffte sie es mit dem TV-Moderator Karim Zeroual bis ins Finale. Tanzen ist für Amy mehr als nur ein Hobby: Es war immer ihr Ziel, zurückzukehren, wie sie "BBC-Breakfast" offenbart hatte: "Das ist also das Ziel, dass ich später in diesem Jahr wieder mit meinen besten Freunden auf der Tanzfläche stehen kann und das tue, was ich am meisten liebe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Dowden

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Dowden und Kevin Clifton im August 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Amys Comeback nach ihrer Brustkrebsdiagnose? Sehr mutig, sie ist eine starke Frau! Überraschend, hätte ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de