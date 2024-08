Neue Schnappschüsse aus Helene Fischers Jugend aufgetaucht

Helene Fischer (40) ist aus der deutschen Schlagerlandschaft nicht mehr wegzudenken. Alte Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen die "Unser Tag"-Interpretin nun von einer Seite, die bisher niemand kannte: Helene ist darauf als Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren zu sehen. Einer der Schnappschüsse zeigt die Schlagersängerin dabei, wie sie sich lässig auf den Schultern eines Jungen abstützt, während ihr dieser einen Schmatzer auf die Wange gibt. Laut einer ehemaligen Mitschülerin sei der Name von Helenes Flirt Stephan gewesen.

Die einstige Klassenkameradin betont, dass Helene schon früher ein "sehr nettes, immer hilfsbereites Mädchen" gewesen sei. "Was wir besonders an ihr geschätzt haben: Sie hat sich aus allen Intrigen herausgehalten. Wenn andere gelästert haben oder etwas ausheckten, machte Helene da nicht mit", verrät die Mitschülerin weiter. Der Sportunterricht mit der "Herzbeben"-Sängerin sei ihr als besonders unterhaltsam in Erinnerung geblieben: "Sie war eine hervorragende Tänzerin, hat immer Choreografien von Britney Spears getanzt, die wir dann nachgemacht haben."

Heute füllt Helene mit ihren ausgefallenen Bühnenshows ganze Stadien. Nach ihrem Schulabschluss plante die gebürtige Russin jedoch zunächst einen anderen Weg einzuschlagen: Sie machte eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Irgendwann hatte sie davon allerdings genug und versuchte ihr Glück mit einer eigenständigen Musikkarriere. Im Jahr 2014 gelang ihr mit dem Song "Atemlos durch die Nacht" schließlich der große Durchbruch, mit dem sie auch erstmals Fans außerhalb der Schlagerszene erreichen konnte.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

