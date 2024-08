"Nicht mein Typ": Das dachte Dr. Bobs Frau Annette über ihn

Genau wie Sonja Zietlow (56) ist Dr. Bob (74), der eigentlich Robert "Bob" McCarron heißt, ein fester Bestandteil des Dschungelcamps. Abseits von Ungeziefer und grünem Dickicht genießt Bob das Eheleben mit seiner Frau Annette Miles. Wie Bild berichtet, war Annette jedoch zunächst nicht besonders angetan von dem Australier. "Da war nichts mit Liebe!", stellt sie klar und fügt hinzu: "Einige Kollegen dachten, Bob hätte ein Auge auf mich geworfen, aber ich habe das nicht weiter beachtet, weil er einfach nicht mein Typ war." Sie verrät, dass sowohl sie als auch Bob nicht damit gerechnet hätten, eines Tages ein Paar zu werden.

Annette erzählt außerdem, woher sie ihren heutigen Ehemann kennt: "Wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt. Ich war Perückenmacherin für Film, Theater und TV." Da Bob neben seinem Job als Dschungel-Arzt ein ausgebildeter Maskenbildner und Spezialeffektkünstler ist, war er am selben Set für das Make-up zuständig. Trotz Annettes anfänglicher Abweisung legte sich der TV-Star richtig für seine Herzensdame ins Zeug. Bob eroberte ihr Herz, indem er ihr jeden Freitag Blumen mitbrachte. Eines Tages konnte Annette ihre Gefühle für ihn nicht mehr leugnen und ging schließlich doch eine Beziehung mit ihm ein.

Ihr Kennenlernen liegt mittlerweile beinahe 40 Jahre in der Vergangenheit. Seit etwa 16 Jahren gehen Bob und seine Annette nun schon als Paar durchs Leben. Im Jahr 2013 besiegelten sie ihre Liebe schließlich mit einer Hochzeit. Auch nach all den Jahren ist Bob überglücklich über seine Ehe mit Annette. In einem früheren Interview mit RTL schwärmte der 74-Jährige: "Wir lieben uns jeden Tag mehr, wirklich wahr."

Christoph Hardt / Future Image Bob und seine Frau Annette auf der Hohenzollernbrücke in Köln

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Star

