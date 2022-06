Miranda Kerr schwärmt von Co-Parenting mit Orlando Bloom

Sie haben sich gut arrangiert! Model Miranda Kerr (39) und Schauspieler Orlando Bloom (45) waren von 2007 bis 2013 ein Paar. Ihre Liebe krönten sie damals mit ihrem gemeinsamen Sohn Flynn Bloom (11). Mittlerweile sind beide wieder glücklich vergeben. So ist Miranda mit dem Snapchat-Gründer Evan Spiegel (32) verheiratet und Orlando mit Sängerin Katy Perry (37) verlobt. Trotz neuer Partner läuft es bei dem Ex-Paar richtig gut – vor allem ihrem Sohn zuliebe!

Im Interview mit dem Magazin LuisaViaRoma betont Miranda, wie wichtig ihr das Co-Parenting mit dem 45-Jährigen ist. Vor allem ist sie froh, dass ihr Ex wieder eine neue Frau an seiner Seite hat. "Ich bewundere Katy und bin dankbar, dass Orlando jemanden gefunden hat, mit dem er glücklich ist. Jetzt hat Flynn vier glückliche Eltern, die sich gut verstehen", erzählt sie offen. Für die ehemalige Victoria's Secret-Schönheit steht aber immer ihr gemeinsamer Sohn an erster Stelle: "Wir werden eine Familie sein, egal was passiert."

Neben Flynn hat Miranda noch zwei weitere Söhne mit ihrem Ehemann Evan. Doch ganz offensichtlich ist die Familienplanung bei dem Model und dem Unternehmer noch nicht abgeschlossen. "Ich bin total glücklich mit meinen Jungs. Sie verstehen sich so gut. Aber mein Mann, der wünscht sich tatsächlich noch ein Baby-Girl", verriet sie vor Kurzem im Gespräch mit Bunte quarterly.

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr im Mai 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom, 2013

