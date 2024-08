Superselten: Gigi Hadid teilt Einblicke in ihr Familienglück

Eigentlich gibt Gigi Hadid (29) ihren Fans nur selten Einblicke in ihr privates Leben als Mutter. Auf Instagram hat das Supermodel nun eine Ausnahme gemacht und ihre Follower mit einer Bilderreihe überrascht, die sie mit ihrer Tochter Khai zeigt. Auf einem der Schnappschüsse ist zu sehen, wie die Beauty ihren Nachwuchs fest im Arm hält und Khai dabei den Kopf streichelt. "Großes Sommer-Roundup – das Beste aus beiden Welten", schreibt Gigi dazu.

Dass die 29-Jährige so persönliche Momente aus ihrem Familienleben teilt, stößt bei ihren Fans auf große Begeisterung. "Wie süß!" oder "So schön, euch beide zu sehen!", lauten nur einige der vielen Kommentare, die unter dem Post zu finden sind. Einem weiteren User fällt beim Betrachten der Fotos besonders eines auf – nämlich wie groß ihre dreijährige Tochter schon geworden ist: "Khai, du wächst so schnell."

Im September 2020 durfte Gigi zusammen mit ihrem damaligen Partner Zayn Malik (31) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Rund ein Jahr später trennten sich die Laufstegschönheit und der Sänger voneinander. Derzeit ist die Beauty in einer Beziehung mit Bradley Cooper (49). Mit seinem Privatleben hält sich das Paar allerdings ziemlich bedeckt. Fans wissen solche Gelegenheiten daher umso mehr zu schätzen. Zwar ist es nicht das erste Mal, dass Gigi persönliche Momente auf Social Media teilt, dennoch bleibt es jedes Mal etwas Besonderes, wenn sie ihre über 70 Millionen Follower [Stand: 21. August, 18:42 Uhr] an ihrem Familienglück teilhaben lässt.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

