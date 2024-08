Trotz Bens Scheidung: Jennifer Garner ist glücklich mit John

Jennifer Garner (52) und ihr Ex-Mann Ben Affleck (52) stehen sich nach wie vor sehr nahe – schon als es zwischen ihm und Jennifer Lopez (55) zu kriseln begann, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Doch ein Liebescomeback der beiden ist wohl nicht zu erwarten. "Sie ist glücklich mit John", verriet ein Insider gegenüber People. Demnach ist davon auszugehen, dass in ihrer aktuellen Ehe mit dem Unternehmer John Miller alles in bester Ordnung ist.

Vielleicht ist genau diese Stabilität ihrer zweiten Ehe der Grund dafür, dass die "30 über Nacht"-Darstellerin so gut für den Vater ihrer Kinder da sein kann. Dennoch fühlte sich die 52-Jährige zeitweise zu sehr in die Streitereien des baldigen Ex-Ehepaares involviert. Denn nicht nur Ben, auch J.Lo wandte sich ratsuchend an die Schauspielerin. "Jen fühlte sich ein wenig wie eine Marionette in J.Los Versuch, ihre Ehe zu retten", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail.

Bens Ehe mit der "Jenny From The Block"-Interpretin ist nach nur zwei Jahren offiziell am Ende. Mit seiner ersten Frau war er hingegen 13 Jahre lang verheiratet. Aus ihrer Beziehung gingen drei Kinder hervor: Samuel (12), Fin (15) und Violet (18). Obwohl beide danach neue Partner fanden, erziehen Jennifer und der Schauspieler ihre Sprösslinge nach wie vor gemeinsam. Dass der "Gone Girl"-Star sich nun ein neues Zuhause in der Nähe von Jen und den Kids gesucht hat, ist daher keine Überraschung. "Es war eine harte Zeit für ihn, aber sein Wohlbefinden und seine Familie haben weiterhin oberste Priorität", begründete eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight die Entscheidung des 52-Jährigen.

