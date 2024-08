Will sich Herzogin Meghan mit Victoria Beckham versöhnen?

Herzogin Meghan (43) sendet versöhnliche Signale an Victoria Beckham (50). Die zwei Beautys waren für eine kurze Zeit unzertrennlich gewesen, doch ihre Freundschaft hatte abrupt geendet. Während ihres Staatsbesuchs in Kolumbien trägt die in Ungnade geratene Royal-Lady nun ein bedeutsames Kleidungsstück. Ihre braune Bluse stammt nämlich aus der Kollektion von niemand geringerem als dem Spice Girl. Prinz Harrys (39) Ehefrau präsentiert sich während eines Interviews in dem knapp 700 Euro teuren Oberteil. Der Experte Nick Ede ist sich im Gespräch mit Fabulous sicher: "Für Meghan ist es ein kluger Schachzug, Victoria Beckhams Mode zu tragen, wenn die ganze Welt sie auf ihrer Tour durch Kolumbien beobachtet."

Allerdings kann sich Nick vorstellen, dass die Suits-Darstellerin mit ihrem Outfit nur für positive Schlagzeilen sorgen möchte. "Ich denke, dass Meghan eine Lifestyle-Geschäftsfrau wie Martha Stewart (83) sein möchte und ihr Image aufweichen will. [...] Sich mit Mode zu beschäftigen und andere Frauen zu unterstützen, ist ein wirklich guter Weg, dies zu tun", erklärt der PR-Experte.

Bevor Harry und Meghan mit der königlichen Familie abrechneten, waren die Beckhams wichtige Bezugspersonen der beiden. Das britische Traumpaar war sogar bei Harrys und Meghans Hochzeit im Jahr 2018 dabei. Zu einem Bruch soll es aufgrund von einer Aktion des Prinzen gekommen sein. Ein Insider berichtete gegenüber Daily Mail, dass der Rotschopf Victoria und ihrem Mann vorgeworfen habe, mit der Presse über sie zu sprechen. Die Quelle war sich damals sicher: "Eine Versöhnung ist [...] unwahrscheinlich."

Getty Images Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Getty Images Victoria und David Beckham in London, Oktober 2023

