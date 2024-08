Zoë Kravitz und Channing Tatum verbindet die Liebe zur Kunst

Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44) geben einen seltenen Einblick in ihre Beziehung. Wie die Schauspielerin im Interview mit People verrät, sei ihre gemeinsame Leidenschaft, die Kreativität, der Dreh- und Angelpunkt ihrer Liebe. "Kunst ist unsere Liebessprache. Es ist das, was wir lieben, und wir lieben es, darüber zu sprechen, es zu erleben und uns gegenseitig zu unterstützen", gibt die Tochter von Lenny Kravitz (60) preis. Die zwei lernten sich 2022 beim Dreh des kürzlich erschienenen Thrillers "Blink Twice" kennen und konnten sich somit auch bereits gemeinsam in einem Projekt kreativ ausleben.

Auch Channing betont, wie sehr er und seine Liebste es genießen, zusammen etwas zu erschaffen. "Kreieren ist unsere Sprache der Liebe. Wir genießen das einfach", schwärmt der Hollywoodstar im Gespräch mit Jimmy Fallon bei "The Tonight Show". Er übernahm in "Blink Twice" die Hauptrolle des Tech-Millionärs Slater King, während Zoë zum ersten Mal Regie führte. Bei dem Dreh seien sie einander große Stützen gewesen, betont der 44-Jährige: "Ich hatte keine Angst davor, einen Film mit jemandem zu machen, der die Liebe meines Lebens ist." Es sei eine der schönsten Erfahrungen gewesen, dieses Projekt gemeinsam mit seiner Verlobten umzusetzen.

Dass Zoë und Channing so offen über ihre Liebe sprechen, ist eine Seltenheit. Denn eigentlich versuchen die zwei ihr Privatleben so gut es geht aus dem Rampenlicht rauszuhalten. Nachdem die beiden Filmstars zusammengekommen waren, sah man sie kaum zusammen in der Öffentlichkeit. Bei der Premiere ihres Filmes vor wenigen Wochen zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich. Auch ihre Hochzeit werden die zwei wohl deshalb nicht mit ihren Fans teilen. Das große Fest soll 2025 steigen, verriet Zoës Papa Lenny kürzlich gegenüber Radio 2: "Er passt zu ihr und sie sind verliebt. Nächstes Jahr wird es eine Hochzeit geben!"

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum

