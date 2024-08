Auflagen gelockert: Anna Sorokin darf wieder online gehen

Anna Sorokin (33) darf sich über Lockerungen ihrer Auflagen freuen. Nach ihrer Entlassung im Oktober 2022 aus dem Gefängnis waren der Hochstaplerin eine Fußfessel und ein Social-Media-Verbot aufgebrummt worden. Laut den Berichten von Page Six lenkt das Gericht jetzt aber ein und erlaubt der in Russland geborenen Deutschen ab Freitagabend wieder online zu sein. Bereits vergangenes Jahr hatten Annas Anwälte das Verbot scharf kritisiert, da die Beschränkungen "absolut keinen Zweck erfüllen, um die von Frau Sorokin ausgehende Fluchtgefahr oder Bedrohung für die Gemeinschaft zu mindern, und eindeutig gegen ihre verfassungsmäßigen Rechte verstoßen."

Über die zurückgewonnene Freiheit zeigt sich Anna im Gespräch mit dem Magazin hocherfreut. "Ich möchte dem Gerichtssystem der US-Regierung und insbesondere meinen Anwälten John Sandweg und Catherine Hunstad dafür danken, dass sie für meine Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz gekämpft haben", freut sie sich und ergänzt: "Ich bin auch dankbar und begeistert, dass ich in den sozialen Medien wieder die Kontrolle über meine eigene Geschichte habe."

Die 33-Jährige wurde als Betrügerin weltberühmt. Sie gab sich jahrelang als vermögende Erbin aus, um ein Luxusleben in der New Yorker High Society führen zu können. Anna täuschte Hotels, Geschäftsleute, vermeintliche Freunde und Banken um insgesamt 275.000 US-Dollar [ca. 247.000 Euro]. 2017 wurde sie wegen Betrugs festgesetzt und zu einer Haftstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt. Sie steht in New York unter Hausarrest.

Splash News / ActionPress Anna Sorokin in New York

BFA / ActionPress Anna Sorokin bei der New York Fashion Week 2013

