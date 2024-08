Dieser Gruselfilm verstörte Jenna Ortega als kleines Kind

Jenna Ortega (21) hat schon in mehreren Horrorfilmen und gruseligen Serien mitgespielt. Gerade rührt sie die Werbetrommel für ihr neuestes Projekt "Beetlejuice Beetlejuice". Zu Gast in Jimmy Fallons (49) "Tonight Show" gibt die Schauspielerin nun zu, dass ihre Vorliebe für das Genre schon früh begann – und zwar mit "Chucky – Die Mörderpuppe". "Den habe ich mit vier oder fünf Jahren heimlich geschaut. Ich habe aus einem Versteck auf den Fernseher geguckt, weil ich sehr stur war", verrät sie dem Entertainer. Ihre Eltern seien währenddessen unterwegs gewesen und ihr Onkel habe seine Aufsichtspflicht nicht ganz so ernst genommen.

Allerdings hatte der Streifen schwere Folgen für die kleine Jenna: "Für etwa 30 Minuten konnte mich niemand finden, weil ich in der Ecke hin und her schaukelte und flüsterte: 'Er wird mich kriegen'." Jimmy deutet daraufhin an, dass er es spannend finde, dass die Wednesday-Darstellerin heute mit Slasher-Filmen ihr Geld verdient. "Man muss sich seinen eigenen Ängsten stellen", scherzt die 21-Jährige.

Viele Zuschauer kennen die US-Amerikanerin vor allem durch ihre Rolle als Wednesday Addams in der berühmten Netflix-Serie. Die Show wurde schlagartig zu einem Riesenhit und manche Fans verkleideten sich sogar wie die Titelfigur an Halloween. Für Jenna ist es manchmal schwierig, mit ihrer enormen Bekanntheit klarzukommen. Gegenüber Vanity Fair gestand sie: "Ein Großteil der letzten anderthalb Jahre hat sich nicht wie mein eigenes Leben angefühlt. [...] Wenn die Leute meinen Namen erwähnen, ist es fast so, als ob er mir nicht mehr gehört."

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Getty Images Jenna Ortega, "Wednesday"-Star

