"Wednesday": Jenna Ortega ist überwältigt von ihrem Erfolg

Jenna Ortega (21) wurde mit ihrer Rolle als Wednesday Addams bekannt. Die Netflix-Serie Wednesday begeistert die Zuschauer auf der ganzen Welt. Es wird sogar eine zweite Staffel geben. Diese soll statt auf Liebe eher auf Horror setzen. Die Schauspielerin ist noch immer überwältigt von dem Erfolg der Serie. Jetzt spricht Jenna darüber, wie sie über ihren rasanten Aufstieg durch Wednesday denkt.

Im Interview mit Vanity Fair gestand Jenna, emotional verwirrt über ihren Karrieredurchbruch zu sein. Diesen wünsche sie sich seit ihrer Kindheit. "Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte", erklärte sie. Zusätzlich ging ihr Traum, mit Tim Burton (65) zusammenzuarbeiten, der als Regisseur und Produzent von "Wednesday" fungiert, in Erfüllung. "Alles, was passiert, fühlt sich fast wie eine andere Person an, über die die Leute reden", ergänzt sie.

In der zweiten Staffel verzichteten die Produzenten bei "Wednesday" auf eine romantische Liebesbeziehung. "Wir haben beschlossen, den Horroraspekt der Serie in den Vordergrund zu rücken. [...] Wir werden mutiger, düsterer", verspricht die Schauspielerin. Auch privat scheint die 21-Jährige derzeit kein Interesse an einer Beziehung zu haben. "Vielleicht bin ich zu sehr von meiner Arbeit besessen, aber der Gedanke an eine Beziehung stresst mich", gab Jenna gegenüber Elle zu.

Getty Images Jenna Ortega bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

Instagram / jennaortega Jenna Ortega, Schauspielerin

