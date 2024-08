Neues Familienmitglied: Lady Gaga präsentiert süßen Zuwachs

Lady Gaga (38) vergrößert ihre Familie! Nun heißt es für die Sängerin vorerst regelmäßig rausgehen, ab und an kleine Hinterlassenschaften beseitigen und natürlich ganz viel kuscheln. Denn die "Poker Face"-Interpretin ist erneut Mama geworden – Hundemama! Auf TikTok präsentiert sie ihren tierischen Zuwachs. Im Hintergrund läuft ihr neues Duett mit Bruno Mars (38) "Die With A Smile" und zwar eine ganz bestimmte Textstelle: "Wenn die Welt untergehen würde, würde ich neben dir sein wollen." Den kurzen Clip versieht die Musikerin mit einer Schneeflocke. Deutet sie damit eventuell den Namen der Französischen Bulldogge an?

Lady Gaga hat ein großes Herz für Tiere, vor allem für ihre vierbeinigen Mitbewohner. Anfang 2021 durchlebte die "Paparazzi"-Interpretin einen wahren Albtraum aller Tierbesitzer: Als ihr Hundesitter mit den Fellnasen eine Runde um den Block gedreht hatte, wurde er von einem bewaffneten Mann angegriffen und angeschossen. Der Dieb stahl zwei der vier Hunden. Nach wenigen Tagen konnte Lady Gaga dann allerdings wieder aufatmen – ihre zwei vierbeinigen Gefährten wurden gefunden und zurückgebracht.

Nicht nur über ihren tierischen Zuwachs kann sich der Superstar freuen – auch privat läuft bei der 38-Jährigen alles rund. Die Blondine und ihr Partner Michael Polansky sollen sogar schon ihre Hochzeit planen. "Sie denken bereits über Hochzeitspläne nach und sprechen über eine mögliche Hochzeit in Europa. Sie würden gerne früher als später heiraten und wollen beide eine Familie gründen", verriet ein Insider gegenüber ET. Demnach seien die beiden Turteltauben so glücklich miteinander wie noch nie zu vor.

TikTok / ladygaga Lady Gaga mit ihrer Französischen Bulldogge im August 2024

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky, März 2020

