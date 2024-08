Planen Lady Gaga und ihr Michael eine Hochzeit in Europa?

Lady Gaga (38) und Michael Polansky sollen ihre Hochzeit auf Hochtouren planen. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verrät, erwägen die beiden angeblich eine romantische Zeremonie in Europa. "Sie denken bereits über Hochzeitspläne nach und sprechen über eine mögliche Hochzeit in Europa. Sie würden gerne früher als später heiraten und wollen beide eine Familie gründen", führt der Insider aus. Allzu lange soll es nicht mehr dauern, bis das Paar den Bund fürs Leben eingehen wird.

"Gaga und Michael sind so glücklich wie noch nie", verrät die Quelle weiter und ergänzt: "Michael hat immer gewusst, dass Gaga die Richtige ist. Sie hatten eine Verlobungsparty in ihrem Haus in Malibu mit ihren Liebsten und alle freuen sich sehr für die beiden." Bereits vor Kurzem hatte ein weiterer Informant gegenüber The Sun verraten, dass die Sängerin nach ihrer Verlobung "glücklicher denn je" sein soll. "Es klingt kitschig zu sagen, dass sie glücklicher ist als je zuvor, aber das ist sie wirklich. Sie befand sich in einer düsteren Phase, bevor sie ihn traf, aber er brachte Beständigkeit, Verlässlichkeit und Liebe in ihr Leben. Etwas, das sie schon lange nicht mehr hatte. Er ist nicht im Showbiz und schert sich nicht um den ganzen Glitzer und Glamour, und das war für [Gaga] von großer Bedeutung."

Michael soll der Musikerin im März 2024 einen Antrag gemacht haben. Die Verlobung hielt das Paar jedoch einige Monate geheim. Erst im vergangenen Juli bestätigte die "Born This Way"-Interpretin ihre Verlobung. In einem TikTok-Video stellte Gaga dem Premierminister von Frankreich ihren Partner als "Verlobten" vor.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, 2024

Getty Images Gabriel Attal, Lady Gaga und Michael Polansky bei den Olympischen Spielen im Jahr 2024

