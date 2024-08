Pink singt gemeinsam mit ihrer Tochter Willow (13) bei Event

Pink (44) und ihre Tochter Willow (13) zogen bei einer Veranstaltung in den USA alle Blicke auf sich. Auf der Bühne der Democratic National Convention gaben die beiden am Donnerstag gemeinsam das Lied "What About Us" in einer Akustikversion zum Besten. Gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter, einem Gitarristen und drei Sängerinnen meisterte die 13-Jährige die Performance wie ein waschechter Profi.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Willow gemeinsam mit ihrer Mama auf der Bühne steht. Im Rahmen ihrer Tournee nahm Pink ihre Kleine schon des Öfteren mit ins Rampenlicht. Im Juni verkündete die "So What"-Interpretin dann aber auf ihrem TikTok-Profil: "Die Shows an diesem Wochenende waren Willows letzte auf der Tournee. Sie nimmt sich eine Auszeit, um ihren Träumen zu folgen. [...] Es ist verrückt, wenn man sieht, wie seine Kinder erwachsen und selbstständig werden. Ich bin mehr als stolz."

Pink ist schon seit über einem Jahr mit ihrer sogenannten "Summer Carnival"-Tour unterwegs. Die Konzertreihe begann im Juni 2023 und wird im November 2024 enden. Das fulminante Musikspektakel ist vor allem für seine akrobatischen Einlagen bekannt – Pink fliegt dabei unter anderem an Seilen über den Köpfen ihrer Fans durch die Arenen. Insgesamt performt die Musikerin bei den Shows 24 ihrer Hits. Den Song "Cover Me In Sunshine" trällerte sie bei einigen Terminen gemeinsam mit Willow. Neben der 13-Jährigen hat Pink auch noch einen Sohn namens Jameson (7) mit ihrem langjährigen Ehemann Carey Hart (49).

Getty Images Pink, Sängerin

