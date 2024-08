Robbie Williams küsst Politikerin beim Konzert in Hamburg

Robbie Williams (50) beglückt einen ganz besonderen Fan in Hamburg! Bei seinem Konzert auf der Trabrennbahn Bahrenfeld stand Jennifer Jasberg am Donnerstagabend in der ersten Reihe. Auf Instagram postet die Politikerin nun ein Video, das zeigt, wie sie und der Popstar einen besonderen Moment teilen. Vor aller Augen erschien der "Let Me Entertain You"-Interpret vor der Dunkelhaarigen und hielt ihre Hand. "Jenny, darf ich dir einen Song widmen? Du bist so ein Schatz. Gib mir einen Kuss", sagte der Musiker und die beiden gaben sich prompt einen Schmatzer auf die Wange!

Jenny konnte kaum glauben, was ihr geschah. Im Netz schwärmt sie: "So, Robbie Williams kennt meinen Namen, hat mich geküsst, hat mir 'She's The One' gewidmet. Ich kann guten Gewissens in Rente gehen – was soll jetzt noch kommen?" Im Interview mit Bild verriet die 41-Jährige, dass sie schon seit ihrer Kindheit ein Riesenfan des Briten sei. Bei dem Konzert habe der Popstar mehrere Minuten vor ihr gestanden. "Er hat sich ganz locker mit uns unterhalten und viele Witze gerissen", erinnerte sich die gebürtige Gelsenkirchenerin.

Auf der Bühne begeistert Robbie seine Fans mit seiner flirty Art. Im echten Leben gibt es allerdings nur eine Herzdame an der Seite des ehemaligen Take-That-Mitglieds – seine Frau Ayda Field (45). Mit der Schauspielerin ist der Sänger schon seit 14 Jahren verheiratet, doch eine Hochzeit war nicht genug für das glückliche Paar. Im Netz verkündete er kürzlich: "Ich und Ayda haben unser Eheversprechen erneuert. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar."

