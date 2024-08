So süß schwärmt Channing Tatum über Zoë Kravitz' Regiedebüt

Bei dem kürzlich veröffentlichten Film "Blink Twice" führte Zoë Kravitz (35) zum ersten Mal Regie. Den unzähligen positiven Kritiken nach zu urteilen, feierte die Schauspielerin ihr Debüt als Filmproduzentin mehr als erfolgreich. Auch ihr Verlobter Channing Tatum (44), der in dem Thriller die Hauptrolle spielt, schwärmt von dem Talent seiner Liebsten. Denn er findet, Zoë ist für den Platz auf dem Regiestuhl geschaffen worden. "Es [Regieführen] ist etwas, dass sie einfach schon immer machen sollte", betont der Magic Mike-Star im Gespräch mit Consequence.

Das ganze Leben seiner Verlobten drehe sich nur rund ums Thema Film. "Sie ist besessen von Geschichten in Filmen – generell mit Filmen", erklärt er und fügt scherzhaft hinzu: "Wir machen fast nichts anderes, als uns Filme anzusehen." Außerdem macht Channing deutlich, wie ernst es Zoë mit dem Regieführen meine: "Filme füllen ihr ganzes Leben aus. Die Filme machen sie zudem, was sie ist. Es ging ihr nicht darum: 'Oh, ich will sehen, ob ich einen Film produzieren kann.' Nein, sie hatte schon immer diesen Plan."

Channing und Zoë bedeutet der Film "Blink Twice" sicher sehr viel. Denn bei den beginnenden Dreharbeiten im Jahr 2021 lernten sie sich überhaupt erst kennen. Am Set begannen sie als Kollegen und beendeten die Dreharbeiten als Verlobte. Laut Papa Lenny Kravitz (60) wollen seine Tochter und der 44-Jährige bereits im nächsten Jahr den großen Schritt wagen und vor den Traualtar treten. "Channing passt zu ihr [Zoë] und sie sind verliebt. Nächstes Jahr wird es eine Hochzeit geben!", plauderte der Rockstar im Mai ganz beiläufig in einem Interview mit Radio 2 aus.

Getty Images Zoë Kravitz and Channing Tatum im August 2024

Getty Images Lenny und Zoe Kravitz im August 2024

