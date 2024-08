Um so viel Geld geht es bei J.Lo und Ben Afflecks Scheidung

Jennifer Lopez (55) hat die Scheidung von Ben Affleck (52) eingereicht. Doch es gibt ein Problem: Die zwei Hollywoodstars sollen keinen Ehevertrag haben! Mit dieser für Promis üblichen Reglung wird bei einer Scheidung die Aufteilung des Vermögens festgelegt. Ohne den Vertrag werden ihr Geld, was sie in der Zeit der Ehe eingenommen haben, sowie ihre anderen gemeinsamen Besitztümer als Gemeinschaftseigentum angesehen und müssen aufgeteilt werden. Bei der Sängerin und dem Schauspieler stehen jeweils große Millionensummen auf dem Spiel. Laut Koimoi besäßen beide zusammen ein geschätztes Gesamtvermögen von 640 Millionen US-Dollar – was auch ihre gemeinsamen Immobilien beinhalte. Ben sollen davon etwa 150 Millionen US-Dollar gehören. Seine Noch-Frau hat mit etwa 400 Millionen US-Dollar allerdings viel mehr auf der hohen Kante.

Das prominente Paar besitzt gemeinsam unter anderem eine Villa in Beverly Hills, die sie vor einem Jahr für 60 Millionen US-Dollar gekauft haben. Der Verkauf zieht sich allerdings seit dem Sommer hin, derzeit steht sie für 68 Millionen US-Dollar auf dem Markt. Beide Stars waren in der Zeit ihrer Ehe zudem beruflich sehr engagiert. Ben drehte und produzierte so einige Filme wie beispielsweise "Air", der 90 Millionen US-Dollar einspielte. Jennifer war ebenfalls nicht untätig und brachte unter anderem Projekte wie "Kiss of the Spider Woman", "Atlas" oder ihr neues Album "This Is Me… Now" heraus. Hinzu kommen noch einige Werbedeals sowie die Einkommen, die die Musikerin mit ihrer Alkoholfirma Delola verdient. Mit so hohen Summen auf beiden Seiten wird es spannend, wie die Verteilung des gemeinsamen Besitzes genau ablaufen wird.

Ob sich J.Lo und der "Batman"-Star also noch einen hitzigen Rosenkrieg liefern werden, bleibt abzuwarten. Bisher schweigen beide allerdings zum Liebes-Aus. Monatelang war gemunkelt worden, dass es bei dem Paar kriselt, bis die "Jenny From The Block"-Interpretin diese Woche schließlich die Scheidungspapiere einreichte. Aus den Dokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass sie keinen Ehegattenunterhalt von ihrem Noch-Mann fordert – auch bittet sie Ben, darauf zu verzichten. Auf weitere Details zu dem Verbleib ihres gemeinsamen Vermögens wird noch nicht eingegangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Hollywoodstars

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, J.Lo und Ben werden sich um das Vermögen streiten? Nein, sie finden da auch so eine gute Regelung. Ja, sie werden sich einen ordentlichen Rosenkrieg liefern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de