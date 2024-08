Blake Lively backte Sohn Olin eine Torte mit Brüste-Design

Blake Lively (36) nimmt sich selbst nicht zu ernst. Im Radiointerview bei "Zoe Ball and Friends" berichtet sie jetzt von einem lustigen Geschenk an ihren Sohn Olin: "Meine Geburtstagstorten haben immer ein bisschen Sinn für Humor. Für mein Baby habe ich einfach riesige Brüste gebacken." Sie fürchte nun allerdings, dass ihn das sein ganzes Leben lang verfolgen könnte. Die Kuchen für ihre Liebsten gestalte die It Ends With Us-Darstellerin immer nach deren Interessen. Bei ihrem Einjährigen habe sie aber nicht gewusst, was am besten passen würde. "Er kann nicht sagen, was er will. Also: Brüste!", erklärt die Schauspielerin ihr Design. Ob sie damit humorvoll auf das Stillen anspielen will?

Olin ist das vierte Kind von Blake und ihrem Ehemann Ryan Reynolds (47). Lange hielten die Gossip Girl-Bekanntheit und der Kanadier den Namen ihres einzigen Jungen geheim. Doch bei der Premiere von Deadpool & Wolverine plauderte der Filmstar laut E! News aus: "Ich möchte meinen Kindern James (9), Inez (7), Betty (4) und Olin danken, die hier sind. Ich hoffe, dass dieser Moment, wenn ich Glück habe, das Traumatischste sein wird – nämlich der Inhalt dieses Films – was in eurem wundersamen Leben passiert. Ich liebe es, dass meine ganze Familie hier ist."

Der jüngste Nachwuchs von Blake und Ryan durfte sogar schon seine erste Rolle in einem Kinofilm feiern. Regisseur Shawn Levy (56) verriet im Gespräch mit Variety, dass Olin in dem neuen Marvel-Film dem kleinen Schurken Babypool seine Stimme lieh. Dabei ließ der Filmemacher auch noch eine weitere Bombe platzen. "Als stolzer Patenonkel von Olin ist das wohl mein liebster Stimmauftritt", schwärmte der Produzent.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Hollywoodstars

Getty Images Shawn Levy, Ryan Reynolds und Hugh Jackman, "Deadpool & Wolverine"-Kollegen

