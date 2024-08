Doch nicht verlobt? Selena Gomez trägt bei Event keinen Ring

Ist an den Verlobungsgerüchten etwa doch nichts dran? Selena Gomez (32) sorgte kürzlich bei der Premiere der vierten Staffel von "Only Murders in the Building" in Los Angeles für Aufsehen. Die Sängerin und Schauspielerin trug ein schimmerndes schwarzes Minikleid und prunkvollen Schmuck – allerdings fehlte ein wichtiges Accessoire: ein Verlobungsring! Dies könnte ein subtiler Hinweis darauf sein, dass die Gerüchte über eine mögliche Verlobung mit ihrem Freund Benny Blanco (36) unbegründet sind.

Erst im vergangenen Monat kursierten Spekulationen über eine Verlobung, nachdem Selena ein Selfie der beiden postete, bei dem ein Herz-Emoji ihren linken Ringfinger verdeckte. Doch damit nicht genug! Die "Hands To Yourself"-Sängerin folgt auf TikTok inzwischen auch einer Agentur, die sich um die Planung von Hochzeiten kümmert. Aus diesem Grund vermuten zahlreiche Fans, dass sich Selena und Benny bereits verlobt haben und im Moment schon mitten in der Planung ihrer Trauung stecken.

Auch wenn weder die "The Heart Wants What It Wants"-Interpretin noch der Produzent die Gerüchte bislang offiziell kommentierten, machen sie im Netz immer wieder deutlich, wie verliebt sie ineinander sind. In der Vergangenheit hatte Selena in Sachen Liebe aber eher weniger Glück. Sie machte unter anderem jahrelang Schlagzeilen mit der turbulenten On-off-Beziehung mit Justin Bieber (30). Nach weiteren Beziehungen mit DJ Zedd und The Weeknd (34) hat sie jetzt mit Benny offenbar ihr ideales Gegenstück gefunden.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr: Sind Selena und Benny verlobt? Ja, die Indizien sprechen für sich! Nein, immerhin trägt sie keinen Ring. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de