Verlobungsgerüchte um Selena Gomez und Benny verdichten sich

Haben Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) etwa den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt? Zumindest verdichten sich jetzt die Gerüchte, dass der Musikproduzent seiner Liebsten still und heimlich die Frage aller Fragen gestellt hat. Aufmerksame Fans der Sängerin bemerkten, dass sie seit Anfang der Woche einer Hochzeitsplanungsagentur auf TikTok folgt – und tatsächlich: Zu ihrer "Folgen"-Liste gehört auch die Agentur CMG Events. Dieses Indiz veranlasst die Bewunderer des Hollywood-Paares nun zu glauben, dass sich die beiden bereits ein Eheversprechen gegeben haben und die Hochzeitsglocken bald läuten werden.

Das erste Mal löste Selena vor rund zwei Wochen Spekulationen um eine angebliche Verlobung aus – und zwar durch ein geheimnisvolles Spiegel-Selfie, welches sie auf Instagram postete. Auf dem Foto hält die 32-Jährige ihr Handy in beiden Händen. Zwar ist kein Klunker an der Hand der Sängerin zu erkennen, jedoch platzierte sie ein Herz-Emoji über dem Ringfinger ihrer linken Hand – so, als würde sie etwas verstecken wollen.

Es ist jedoch fraglich, ob wirklich etwas an den Gerüchten dran ist, denn weder Selena noch Benny haben sich bisher dazu geäußert. Unbestritten ist hingegen wohl ihre Liebe füreinander. Erst vor wenigen Wochen ließ Selena ihre Follower mit einer süßen Liebeserklärung im Netz wissen, wie glücklich sie mit ihrem Liebsten ist: "Danke, dass du heute und jeden Tag dein Leben mit mir teilst."

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

Was meint ihr: Ist das nun der ultimative Beweis, der für eine Verlobung zwischen Selena und Benny spricht? Nee, ich finde, das beweist gar nichts! Ja, ich finde das schon ziemlich eindeutig. Ergebnis anzeigen



