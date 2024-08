Ed Westwicks Verlobte Amy teilt traumhaftes Brautkleidfoto

Ed Westwick (37) und Amy Jackson (32) haben die Feierlichkeiten ihres turbulenten Hochzeitswochenendes begonnen. Auf Instagram lässt das Paar seine Fans an diesem Spektakel teilhaben – wie auch jetzt. Die britische Schauspielerin teilt mehrere Fotos, auf denen sie in einem weißen Brautkleid von Vivienne Westwood (✝81) und einem bezaubernden Make-up-Look in die Kamera schaut. Ob es sich bei diesem Kleid etwa um die Robe handelt, die sie heute während der Trauung tragen wird? Das lässt die Beauty bisher noch offen. Zudem enthüllt sie nur den oberen Teil des Kleidungsstücks und nicht das gesamte Outfit.

Dass der Gossip Girl-Star und seine Liebste sich am heutigen Samstag das Jawort geben, verriet ein Insider gegenüber The Sun. Offenbar soll die Zeremonie gegen 16:30 Uhr in einem mittelalterlichen Schloss unter freiem Himmel stattfinden – und zwar an der Amalfiküste. Die Hochzeit starte bereits am Morgen und soll mehrere Stunden andauern. Am Sonntag schmeißen die Braut und der Bräutigam dann angeblich eine Poolparty, bei der sie und die Gäste das mehrtägige Event gebührend ausklingen lassen.

Die Frage aller Fragen stellte Ed seiner Amy erst Anfang dieses Jahres: Ganz romantisch im Skiurlaub in Österreich machte der Beau seiner Herzdame einen Antrag und ging auf die Knie. Auf Bildern, die Promiflash vorliegen, ist das Paar vor einer traumhaften Kulisse im Schnee zu sehen. Am Finger der Schönheit glitzert währenddessen ein funkelnder Ring. Diesen begutachtet die 32-Jährige freudestrahlend.

Instagram / edwestwick Ed Westwick und Amy Jackson im August 2024

Promiflash Amy Jackson und Ed Westwick

