Explosiv: Marc-Robin Wenz und Asena sind scharf aufeinander

Bei Are You The One – Reality Stars in Love geht es endlich zur Sache – zumindest fast. In der neunten Folge der Datingshow flirten Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff was das Zeug hält: Auf der Tanzfläche tauschen die beiden heiße Zungenküsse miteinander aus. "Ich hab' mehr als nur Druck. Ganz ehrlich, ich bin so geil auf Asena, ich weiß nicht, wie ich das noch zwei Wochen schaffen soll", legt der TV-Casanova im Einzelinterview die Karten auf den Tisch.

In der zehnten Folge der Realityshow geht es feuchtfröhlich weiter. "Ich seh' das an deinem Blick, du willst mich so sehr", ist sich die Beauty sicher. In einer darauffolgenden Szene landen die beiden dann zusammen im Pool – und auch dort geht es ziemlich heiß her. Marc-Robin packt sich Asena, setzt sie auf seine Schultern und fängt dann an, ihren Intimbereich zu küssen. "Wir können uns auch nicht mehr normal küssen", erklärt der einstige Prominent getrennt-Kandidat daraufhin.

Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" müssen die Kandidaten selbst herausfinden, wer zu wem gehört. Nur wenn alle Paare sich gefunden haben, gewinnen sie eine Geldsumme in Höhe von satten 200.000 Euro. Asena und Marc-Robin wurden bereits in die Match-Box geschickt. Laut dieser sind die zwei aber kein Perfect Match! Dennoch wollen es die TV-Bekanntheiten weiterhin miteinander versuchen: "Das ändert nichts."

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Asena Neuhoff

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marc-Robin Wenz

