Trotz Gefühlen: Marc-Robin und Asena sind kein Perfect Match

In der neunten Are You The One – Reality Stars in Love Folge werden die Turteltauben Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff in die Match-Box geschickt und sind sich sicher: Sie passen hervorragend zusammen. "Ich glaube, dass Marc-Robin und ich ein Perfect Match sind!", schwärmt die Beauty. Auch die anderen Kandidaten sind sich diesbezüglich überwiegend einig. Dann folgt jedoch eine Überraschung, mit der wohl keiner gerechnet hatte: Laut der Box sind die TV-Bekanntheiten überhaupt kein Perfect Match! Unterkriegen lassen wollen sie sich davon trotzdem nicht: "Das ändert nichts."

Aufmerksamen Zuschauern wird wohl nicht entgangen sein, dass der Trailer schon einen Hinweis darauf gab, dass Marc-Robin und Asena nicht matchen würden: Die Realitystars werden gemeinsam in der Dusche intim – aber nicht etwa in der Honeymoon-Suite. Diese hätten sie genießen können, wenn sie ein Perfect Match gewesen wären. Ob diese Ernüchterung beide bald entzweien wird, bleibt offen.

Zumindest gab es bereits in den vergangenen Folgen ein regelrechtes Hin und Her zwischen der Influencerin und dem früheren Temptation Island-Star. Gegenüber Mitstreiter Alexander Runow (28) überlegt Asena: "Irgendwie habe ich einen Abturn, weil ich dieses Showmaker-Ding eigentlich gar nicht mag. Das ist unsexy." Ferner behauptete die Schönheit sogar, dass sie sich keine richtige Zukunft mit Marc-Robin fernab des Formats vorstellen könne: "Eigentlich will ich einen Mann, auf den du stolz sein kannst. [...] Und wenn ich hier rauskomme und ich würde Marc-Robin weiter kennenlernen, dann weiß ich, dass ich das hunderttausend Menschen erklären müsste."

Anzeige Anzeige

RTL Marc-Robin Wenz, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Marc-Robin und Asena kein Perfect Match sind? Ich habe es mir irgendwie schon gedacht... Das überrascht mich total! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de