Heino wurde von Frédéric von Anhalt zum Ritter geschlagen

Damit hat Heino (85) wohl nicht gerechnet! Der Schlagerstar gab am Donnerstagabend in einem New Yorker Vorort ein intimes Konzert vor rund 500 Gästen. Unter die Konzertbesucher mischte sich auch ein Promi: Frédéric von Anhalt (81) flog extra von Los Angeles nach New York, um den "Blau blüht der Enzian"-Interpreten live performen zu sehen. Der Adoptivsohn von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt hatte an dem Abend neben seinem Besuch eine zweite Überraschung in petto, wie er gegenüber Bild ausplaudert: "Ich bin seit Jahrzehnten Heino-Fan und wollte mich bei ihm bedanken, dass er mir mit seiner Musik so viel Freude bereitet hat. Deshalb werde ich ihn kraft meines Amtes zum Ritter des Hauses Anhalt-Askanien schlagen."

Durch seinen Titel ist der Adoptiv-Prinz tatsächlich dazu ermächtigt, bedeutsamen Menschen die Ritterwürde zu verleihen. Bevor der Volkssänger seine Zuschauer mit einer Zugabe verköstigen wollte, schritt Frédéric in Uniform laut Informationen des Newsportals auf die Bühne und fragte Heino, ob er ihn zum Ritter schlagen dürfe. "Ja, es wäre mir eine Ehre", soll der 85-Jährige darauf entgegnet haben. Im Anschluss des Konzertes war der Volksmusiker voller Stolz: "Ich bin sehr stolz, diesen Orden bekommen zu haben. Als Ritter Heino werde ich standesgemäß auch weiterhin ein treuer Botschafter der deutschen Volksmusik auf der ganzen Welt sein."

Damit startete Heinos Konzertreihe in den USA mit einem einmaligen Highlight. Noch zwei weitere Konzerte stehen ihm bevor: Nach New York stehen Philadelphia und Rahway auf dem Plan. Für den letzten USA-Auftritt soll die Schlagerlegende laut Informationen des Newsportals die höchste Gage seiner gesamten Karriere bekommen haben. Für den geplanten Auftritt, der nur rund 90 Minuten dauern wird, sollen im Voraus bereits 150.000 Euro auf Heinos Konto geflossen sein!

Getty Images Heino, Sänger

Getty Images Heino im April 2019

