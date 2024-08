In diesem gewagten Outfit schmeißt Katy Perry eine Party

Katy Perry (39) zog bei der Release-Party ihres Albums alle Blicke auf sich! Auf aktuellen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, erscheint die US-amerikanische Sängerin in einem knappen Schlangenhaut-Ensemble zu der Feier in West Hollywood. Auf den Bildern präsentiert die Mutter einer Tochter selbstbewusst ihren durchtrainierten Bauch in einem winzigen Miniröckchen, über dem ihre Unterwäsche hervorblitzt. Sie komplettiert den Look durch ein bauchfreies Oberteil mit einer Öffnung im Brustbereich und passende Schlangenhaut-Handschuhe sowie kniehohe, schwarze Schlangenhaut-Stiefel. Außerdem rundet sie den Look mit einer schwarzen Sonnenbrille ab.

Neben Katy Perry sorgte auch Carmen Electra (52) für Aufsehen auf der Party, als sie in einem glänzenden, roten Satin-Kleid über einem Netzkörperanzug erschien. Diese Feier markierte den Countdown zu dem am 20. September erscheinenden siebten Studioalbum der Pop-Diva, das Songs wie "Gimme Gimme" mit 21 Savage und "Nirvana" enthalten soll. Obwohl genaue Details zur Tracklist noch nicht veröffentlicht wurden, wird das Album, dessen Titel "143" für "I love you" steht, auch bereits bekannte Titel wie "Woman's World" und "Lifetimes" beinhalten.

Nicht alle waren von Katys neuer Musik begeistert. "Woman's World" sorgte bei Fans und Kritikern gleichermaßen für gemischte Reaktionen, da das Video als heuchlerisch und wenig originell abgestempelt wurde. Außerdem hagelte es Kritik, weil Katy weiterhin mit dem umstrittenen Produzenten Dr. Luke (50) arbeitet, der gegen Sängerin Kesha (37) in einem Rechtsstreit stand. Auch das Video zu "Lifetimes", das auf geschützten Sanddünen auf den Balearen gefilmt wurde, zog negative Schlagzeilen nach sich. Die spanischen Behörden haben bereits eine Untersuchung eingeleitet, da die Dreharbeiten ohne die notwendigen Genehmigungen stattfanden.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry, Sängerin

