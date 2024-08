J.Lo-Trennung: Ben Affleck suchte Rat bei Ex Jennifer Garner

Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (52) mögen seit fast einem Jahrzehnt getrennt sein, doch die Schauspielerin steht ihrem Ex-Mann nun besonders während seiner Scheidung von Jennifer Lopez (55) zur Seite. Ein Insider verrät jetzt gegenüber Us Weekly, dass Ben sich in den vergangenen Monaten oft an seine Ex gewandt hat. "Die beiden haben ein tiefes Vertrauen und großen Respekt voreinander", betont der Informant und fügt hinzu: "Ben hat sich Jen in vielerlei Hinsicht anvertraut. Besonders in den vergangenen Monaten, als es mit J.Lo nicht gut lief."

Angeblich soll Jennifer ihrem Ex während der schwierigen Phase die Daumen gedrückt haben. Sie habe gewollt, dass Ben und J.Lo ihre Krise überstehen und weiterhin verheiratet bleiben. "Jen hoffte, dass sich die Dinge zwischen ihnen klären. Generell will sie einfach nur, dass die beiden glücklich sind", berichtet der Promi-Experte. Deshalb unterstütze sie den "Batman"-Darsteller auch, egal welchen Weg er einschlägt.

Schon seit Monaten machten Gerüchte um eine Ehekrise bei J.Lo und Ben die Runde. Vergangene Woche reichte die "Love Don't Cost A Thing"-Sängerin in Los Angeles dann offiziell die Scheidungspapiere ein: Den Antrag stellte der Popstar am 20. August – dem zweiten Jubiläum ihrer Hochzeitsfeier. Die Trennung liegt aber schon einige Monate in der Vergangenheit. In dem Antrag gab die Musikerin den 26. April 2024 als offizielles Trennungsdatum an.

Mega Ben Affleck und Jennifer Garner

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

