Meghan frustriert: Lebt Prinz Harry in der Vergangenheit?

Herzogin Meghan (43) soll Berichten zufolge frustriert sein, weil ihr Mann Prinz Harry (39) einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, über seine Vergangenheit nachzudenken. Während der zweite Sohn von König Charles III. (75) seinem 40. Geburtstag entgegensieht, behauptet ein enger Freund, dass er sich im Moment nach der Zuneigung sehnt, die er vom britischen Volk erhielt, bevor er seine royalen Pflichten niederlegte. "Er ist ein wütender Junge. Es ist alles nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hat", betonte der Insider gegenüber The Times und fügte eine weitere Vermutung hinzu: "Ich denke, er vermisst es sehr, hier in Großbritannien zu sein und bewundert zu werden, so wie es bei William und Kate der Fall ist."

Die ehemalige Royalkorrespondentin Jennie Bond teilte ihre Einschätzungen dazu gegenüber OK! und erklärte, wie frustrierend dies für Meghan sein könnte. "Wenn Meghan Harry ermutigt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und weiterzumachen, halte ich das für einen gesunden Schritt", verdeutlichte die Expertin. Harry und Meghan traten 2020 von ihren royalen Pflichten zurück, um ein neues Leben in den USA zu beginnen, wo sie ihr zweites Kind, Prinzessin Lilibet (3), begrüßten. Zwischen den Sussexes und der britischen Königsfamilie herrscht seitdem aber dicke Luft.

Seit ihrem Ausstieg aus dem Königshaus – dem sogenannten Megxit – machen immer wieder Berichte über fiese Streitigkeiten die Runde. Besonders das brisante Interview, das Harry und Meghan mit Oprah Winfrey (70) führten, soll im Buckingham-Palast für Unruhe gesorgt haben. Aber auch Harrys Memoiren "Reserve" verärgerten Charles, Prinz William (42) und Co. wohl sehr. Ob eine Versöhnung in Zukunft möglich ist, bleibt weiterhin unklar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Harry wird sich in Zukunft wieder mit seiner Familie vertragen? Ja, irgendwann gibt es bestimmt eine große Versöhnung. Nein, ich denke, dafür ist es zu spät. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de