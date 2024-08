Rauswurf-Duell? Sarah und Elena vermasseln Dschungelprüfung

Sarah Knappik (37) und Elena Miras (32) werden heute gemeinsam an einer Dschungelprüfung antreten – denn Erstere wählte ihre BFF für die Zweier-Challenge aus. Die Freude darüber flacht aber schon bald ab, denn aufgrund der kryptischen Worte von Sonja Zietlow (56), dass Sarah auch eine Feindin aussuchen könne, vermuten die Camper das Schlimmste – und zwar, dass eine der Ladys rausfliegt. "Es kann sein, dass es ein Eins-gegen-Eins ist und nur eine von beiden zurückkommt", munkelt Luigi Birofio (25). Kader Loth (51) glaubt hingegen: "Es kann auch einfach ein Gemeinschaftsspiel sein, bei dem beide das Spiel einfach rocken. Wir machen uns einfach viel zu viele Gedanken."

Um ein mögliches Duell und einen Rauswurf zu verhindern, schmieden Sarah und Elena vorab einen Plan: "Wir treten einfach nicht an. Dann müssen die anderen entscheiden, wer von uns geht." Für die zwei gehe ihre Freundschaft vor. Zunächst schlagen sie Sonja und Jan Köppen (41) einen Tausch vor: Georgina Fleur (34) soll Elenas Platz einnehmen. Nachdem dieser abgelehnt wurde, wagen sich die Beautys trotzdem an die Prüfung – die sie jedoch vermasseln und keinen Stern ergattern. Dennoch freuen sie sich, denn beide dürfen weiterhin im Dschungel mitmischen.

Dass es zwischen all den Promis im Allstars-Dschungelcamp so harmonisch abläuft wie zwischen Elena und der Blondine, ist aber ganz und gar nicht der Fall. Bereits mehrfach gerieten die Legenden aneinander – wie beispielsweise Giulia Siegel (49) und Sarah. Während einer Nachtwache krachte es heftig zwischen den Frauen und sie warfen sich fiese Beleidigungen an den Kopf. Dies ging sogar so weit, dass die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin überlegte, die Koffer zu packen. "Ich glaube, ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf diese Spielchen, ehrlich, ich kann das nicht mehr", merkte sie an.

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Knappik und Elena Miras, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel und Sarah Knappik, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr euch gewünscht, dass die Prüfung der beiden ein Rauswurf-Duell gewesen wäre? Ja! Das wäre total spannend gewesen. Nee, ich bin froh, dass beide noch dabei sind. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de