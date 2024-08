So süß schwärmt Ant Anstead über Freundin Renée Zellweger

Wie ein verliebter Teenager: Ant Anstead ist absolut begeistert von seiner Partnerin Renée Zellweger (55) – das zeigt die TV-Bekanntheit mit einem süßen Post auf Instagram. In seiner Story postet er das offizielle Plakat zu ihrem neuen Bridget-Jones- Film "Mad About the Boy", der am Valentinstag nächsten Jahres erscheinen wird. "Oh Mann, sie ist so wunderschön! Das ist meine Ren – ich bin ein Glückspilz", schwärmt der 45-Jährige darunter.

Dass Ant (45) ein großer Fan von seiner Renée ist, stellte er auch schon während der Dreharbeiten des Kultfilms unter Beweis – er unterstützte die 55-Jährige, wo er nur konnte. Um stets an ihrer Seite sein zu können, verließ er für diese Zeit auch zusammen mit der Schauspielerin ihren gemeinsamen Wohnort in Kalifornien, wie ein Insider bereits im Vorfeld gegenüber People verriet: "Ant wird mit Renée nach Großbritannien gehen, wo sie später im Jahr drehen wird." Eine Win-win-Situation für den gebürtigen Briten – so konnte er nämlich nicht nur in den Drehpausen mit seiner Liebsten am Set kuscheln, sondern auch viel Zeit mit seinen beiden älteren Kindern Amelie und Archie verbringen, die bei ihrer Mutter in England leben.

Inzwischen gehen der "Joyride"-Moderator und die Oscarpreisträgerin bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben, nachdem sie sich 2021 bei Dreharbeiten zu einer TV-Show kennengelernt hatten. Inzwischen soll sich das Paar sogar verlobt haben – laut einem Insider könnten auch bald die Hochzeitsglocken läuten! "Sie sind unsterblich verliebt und wollen es offiziell machen", plauderte die Quelle die Zukunftspläne der beiden gegenüber OK! aus.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im Juli 2022

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

