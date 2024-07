Renée Zellweger und ihr Freund Ant Anstead schmusen am Set!

Die Schauspielerin Renée Zellweger (55) steht aktuell in ihrer absoluten Kultrolle als Bridget Jones vor der Kamera in London. Dort wird derzeit der vierte Teil der heiß geliebten Filmreihe rund um das unterhaltsame Leben von Bridget gedreht. In den Drehpausen bekommt die US-Amerikanerin nun sogar ganz besonderen Besuch: Ihr langjähriger Freund Ant Anstead (45) begleitet seine Liebste und verbringt jede freie Minute am Set mit ihr! Die neuen Schnappschüsse, welche unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen das verliebte Paar Arm in Arm vor einer verschneiten Kulisse in Hampstead.

Die 55-Jährige und der Moderator sind seit etwa drei Jahren ein Paar. In den letzten vier Monaten wurden sie allerdings nicht mehr gemeinsam gesehen. Den neuen Bildern zufolge ist jedoch alles in bester Ordnung bei den beiden Turteltauben. So kuschelt sich Renée ganz eng an die Seite ihres Liebsten, während sie an mit Kunstschnee bedeckten Bäumen vorbeilaufen. Die romantische Umgebung stellt ein verträumtes Schneeparadies rund um das Pub Spaniards Inn dar, wo sie mit ihrem Co-Star Nico Parker einige Szenen drehte.

Der neueste Film der gefeierten "Bridget Jones"-Reihe basiert ebenfalls auf dem gleichnamigen Roman. In der ersehnten Fortsetzung wird die Hauptdarstellerin der Buchvorlage zufolge über den tragischen Tod von Mark Darcy hinwegkommen müssen sowie ihre neue Aufgabe als Mutter übernehmen. Ihre frühere Beziehung mit Daniel Cleaver, welcher erneut von Hugh Grant (63) gespielt wird, soll in der Fortsetzung ebenfalls relevant sein. Hugh selbst ist von dem neuen Drehbuch absolut begeistert! Dies verriet er im Interview mit ET: "Ich sage Ihnen, dass ich das Drehbuch für den vierten Bridget-Film für das beste der vier halte."

