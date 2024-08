Travis Kelce schenkt Taylor Rosen im Wert von 28.000 Euro

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) gelten als absolutes Traumpaar. Trotz seines Jobs als Profisportler besucht der Footballspieler so viele Konzerte seiner Freundin, wie in seinen Terminkalender passen. Bei Taylors letztem europäischen Auftritt im Rahmen ihrer "The Eras Tour" in London konnte Travis aufgrund seiner Verpflichtungen nicht dabei sein. Angeblich soll er der "I Can Do It With a Broken Heart"-Interpretin jedoch eine klitzekleine Aufmerksamkeit zugesandt haben. Wie eine Quelle gegenüber The Sun behauptet, schickte er Taylor 51 Boxen voller roter Rosen – im Wert von etwa 28.000 Euro!

Der Tippgeber will außerdem wissen, dass der Spieler der Kansas City Chiefs seinem Präsent auch eine süße Botschaft beigelegt hat. "Wir schreiben Geschichte, Glückwunsch, du Legende. Genieße den heutigen Abend, als ob es das erste Konzert überhaupt wäre. Es wird eine weitere unglaubliche Show werden!", soll laut dem Insider in Travis' Liebesbrief an die "The Smallest Man Who Ever Lived"-Sängerin gestanden haben.

Ein anderer Informant plauderte Anfang August im Gespräch mit The US Sun aus, dass Travis wohl bereits seine Verlobung mit Taylor plant. In den vergangenen Monaten habe der Tight End viel Zeit in die Suche nach einem perfekten Ring gesteckt. Der Footballspieler soll über 40 Juweliere abgeklappert haben, um das passende Schmuckstück zu finden. Zudem habe er mehr als 100 Zoom-Calls mit verschiedenen Schmuckexperten geführt. Laut der Quelle hat Travis mittlerweile eine Wahl getroffen: "Er hat endlich den Ring gefunden, von dem er sicher ist, dass sie ihn lieben wird."

Taylor Swift, Popstar

Travis Kelce und Taylor Swift

