Vicky Pattison und Ercan Ramadan haben in London geheiratet

Bei Vicky Pattison (36) und Ercan Ramadan läuteten heute die Hochzeitsglocken. Die britische Influencerin gab ihrem Liebsten in London das Jawort. Das zeigen Bilder, die The Sun vorliegen. Das nasse Wetter konnte dem Brautpaar dabei nichts anhaben. Ihr Glück kaum fassend, lächeln die frischvermählten Eheleuten auf der Treppe vor der Hochzeitslocation ihren Gästen zu. Während die 36-Jährige in einem bezaubernden weißen Minikleid strahlt, setzt der Bräutigam auf einen eleganten Anzug mit schwarzer Fliege.

Kurz vor der Trauung teilte die britische TV-Bekanntheit noch ein nostalgisches Bild von ihrem ersten Date mit Ercan – einem ehemaligen Bauarbeiter, der inzwischen als Internetpersönlichkeit bekannt ist. Auf dem Foto kuscheln die beiden in einem Restaurant – und strahlen dabei bis über beide Ohren. "Unser erstes Date. Ich wollte das Foto von unserem allerersten Date noch mal posten, damit es neben dem ersten Foto von uns als Mann und Frau angezeigt wird", erklärte die Influencerin auf Instagram. Außerdem betonte sie, dass sie schon damals gewusst habe, dass er "der Eine" sei.

Seit Anfang 2019 gehen Ercan und die 36-Jährige nun schon gemeinsam durchs Leben. Drei Jahre später stellte der Social-Media-Star seiner Liebsten während eines Urlaubs in Dubai die Frage aller Fragen. Das Paar feierte ihr gemeinsames Junggesellen- und Junggesellinnenabschiedsfest an dem Ort, an dem sie sich verlobten, und mieteten dafür eine Yacht für umgerechnet 140 Euro pro Stunde!

Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison bei ihrem ersten Date

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und ihr Verlobter Ercan Ramadan

